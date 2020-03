Stasera in tv 5 marzo 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 5 marzo 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv 5 marzo 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di giovedì 5 marzo 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Don Matteo 1^TV

Questa sera va in onda su Rai 1 una nuova puntata di Don Matteo.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – 90 minuti in Paradiso

Questa sera su Rai 2 va in onda il film 90 minuti in Paradiso, con Hayden Christensen e Kate Bosworth.

Trama: Tornato miracolosamente alla vita dopo un terribile incidente, Don Piper sostiene di aver visto il Paradiso.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:25 – Non ho l’età

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Carol

Questa sera su Rai 3 va in onda Carol, film drammatico con Cate Blanchett e Rooney Mara.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Diritto e rovescio

Su Rete 4 va in onda una nuova puntata di Diritto e rovescio, condotto da Paolo Del Debbio.

STASERA IN TV 5 MARZO 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:40 – Striscia La Notizia

21:20 – Poveri ma ricchi

Su Canale 5 stasera va in onda il film Poveri ma ricchi, con Christian De Sica e Lodovica Comello.

Trama: I Tucci sono una famiglia modesta di un piccolo paese del Lazio. Padre, madre, una figlia vanitosa e un figlio genio, costretto a fingersi ignorante per stare al passo con la famiglia. Con loro vivono anche il cognato, botanico ma nullafacente, e la nonna, patita di serie TV. Un giorno accade qualcosa di completamente inaspettato: i Tucci vincono cento milioni di euro. Nel bel mezzo della notte fanno le valigie e partono. Destinazione: Milano. Una volta arrivati e preso possesso della loro nuova vita da milionari, i Tucci si rendono conto che i tempi sono cambiati. Oggi i ricchi sono tutti low profile, mangiano poco o niente, sono ecologisti, fanno beneficenza, si tengono in forma, vanno in giro con biciclette o macchinette elettriche. Essere ricchi, oggi, è diventata una gran scocciatura. E questa scoperta renderà le cose molto diverse da come i Tucci se le aspettavano.

Trailer:

GUIDA TV 5 MARZO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I. Miami

21:20 – Le Iene Show

Su Italia 1 questa sera va in onda un altro appuntamento con Le Iene Show.

PROGRAMMI TV 5 MARZO 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e mezzo

21:15 – Piazzapulita

Questa sera su La 7 è in programmazione una nuova puntata di Piazzapulita.

Potrebbero interessarti Stasera in tv mercoledì 4 marzo 2020, programmi e film: Pretty Woman, Chi vuol essere milionario, Il cacciatore 2 Stasera in tv martedì 3 marzo 2020, programmi e film: Don Matteo, Pechino Express, Le Iene Stasera in tv lunedì 2 marzo 2020, programmi e film: L’amica geniale, Grande Fratello Vip, Mister Felicità

PROGRAMMI TV 5 MARZO 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:25 – Guess My Age – Indovina l’età Ep. 116 Prima TV

21:30 – Nessuno mi può giudicare

Su Tv8 questa sera va in onda il film Nessuno mi può giudicare, con Paola Cortellesi, Raoul Bova e Rocco Papaleo.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Bleeding Steel – Eroe di acciaio

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Bleeding Steel – Eroe di acciaio, con Jackie Chan, Show Lo.

Trama: Un agente delle forze speciali (Jackie Chan) impegnato nelle indagini su un misterioso progetto scientifico viene ferito gravemente nello scontro a fuoco iniziato per salvare lo scienziato ideatore dall’azione di una sinistra banda di criminali interessata ad impossessarsi della formula che potrebbe all’immortalità. Svegliatosi dal coma scopre che lo scienziato come atto di riconoscenza nei suoi confronti poco prima di morire ha salvato la vita della sua unica giovane figlia gravemente malata iniettandole il siero ricavato dalla formula. Al fine di proteggerla da possibili ritorsioni della banda criminale, l’uomo decide di affidarla alle cure di un istituto per orfani in Australia, decidendo di vegliare su di lei nell’ombra. Quando però viene pubblicato un misterioso libro che sembra parlare di questa formula creduta perduta, l’organizzazione criminale torna in scena decisa più che mai a recuperare l’unico campione del siero in circolazione anche se questo significa mettere in pericolo la vita di una giovane innocente ignara di essere l’unico esperimento riuscito di un progetto medico abbandonato anni prima.

STASERA IN TV 5 MARZO 2020: SKY UNO

0:00 – MasterChef Magazine Ep. 10

20:20 – Cuochi d’Italia Ep. 4

20:45 – Speciale Family Food Fight Prima TV

21:15 – MasterChef Italia Ep. 23 Prima TV

Questa sera su Sky Uno va in onda una la finale di MasterChef Italia.

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI