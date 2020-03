Stasera in tv 30 marzo 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 30 marzo 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv 30 marzo 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di lunedì 30 marzo 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Montalbano – L’altro capo del filo

Questa sera su Rai 1 va in onda una puntata in replica del Commissario Montalbano, L’altro capo del filo.

Trama: Gli sbarchi di migranti si susseguono quasi ogni notte e Montalbano deve affrontare questa emergenza con i pochi uomini a sua disposizione. E lo fa senza perdere mai la sua umanità e il suo senso di giustizia. Intanto, un terribile delitto si abbatte su Vigata: Elena Biasini viene barbaramente massacrata nella sua sartoria.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Stasera tutto è possibile

Questa sera su Rai 2 va in onda una puntata in replica di Stasera tutto è possibile, con Stefano De Martino e i suoi comici.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Non ho l’età

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Report

Questa sera su Rai 3 va in onda un’altra puntata di Report

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Stasera Italia

Su Rete 4 va in onda un appuntamento speciale di Stasera Italia.

STASERA IN TV 30 MARZO 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:30- Striscia La Notizia

21:20 – Matrimonio a Parigi

Su Canale 5 stasera va in onda il film Matrimonio a Parigi, con Massimo Boldi, Anna Maria Barbera, Enzo Salvi, Massimo Ceccherini.

Trama: Durante una vacanza in Francia, per far visita al figlio Mirko, un industriale milanese abituato ad evadere il fisco con ogni mezzo (Massimo Boldi) incontra Gennaro (Biagio Izzo), un finanziere rispettoso della legge, un onestissimo uomo del Sud. Il destino vuole che le due famiglie si ritrovino nella stessa camera d’albergo e che Mirko s’innamori di Natalina (Diana Del Bufalo), figlia di Gennaro.

Trailer:



ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:20 – Harry Potter e l’ordine della fenice

Su Italia 1 questa sera va in onda il film Harry Potter e l’ordine della fenice.

Trama: Quinto anno ad Hogwarts per i giovani maghi Harry , Hermione e Ron …Voldemort è ritornato. Nessun membro del Ministero della Magia sembra, o vuole , crederci. Il ministro delle istituzioni magiche ,Cornelius Caramell , è fermo nel suo voler arginare in tutti i modi coloro che oseranno affermare il contrario. Harry, sopravvissuto con il cugino Dudley all’attacco di due Dissennatori, viene espulso da Hogwarts per avere usato impropriamente la magia davanti a un babbano ( civile privo di poteri magici ) . Durante il processo che dovrà decidere le futuri sorti del giovane, Silente riesce abilmente a far reintegrare il ragazzo introducendolo , poi , alla conoscenza dell’Ordine della Fenice, un gruppo di nobili cavalieri magici avversari di Voldemort. Mentre l’oscuro signore recluta vecchi servitori di ascendenza pura per raggiungere i suoi scopi, l’esercito “templare” di Silente se la dovrà vedere contro due avversari : i potenti poteri dei Mangiamorte e Caramell, che si ostina a negare il ritorno di Voldemort . Utilizzando i suoi poteri , Caramell fa Rimuovere Silente dalla sua carica di presidenza di Hogwarts ( al suo posto inserisce la perfida Dolores Umbridge ) e questa volta Harry dovrà cavarsela da solo , ma ben presto scopre che i suoi giovani colleghi sono intenti ad aiutarlo nella lotta contro il signore oscuro.

Trailer:



PROGRAMMI TV 30 MARZO 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Pearl Harbor

Potrebbero interessarti Stasera in tv sabato 28 marzo 2020, programmi e film: VivaRaiPlay, Petrolio, Ciao Darwin 8 Stasera in tv venerdì 27 marzo 2020, programmi e film: Speciale Tg1, Amici di Maria de Filippi, Propaganda Live Stasera in tv giovedì 26 marzo 2020, programmi e film: Doc – Nelle tue mani, Quo vado, Chi l’ha visto?

Questa sera su La 7 andrà in onda il film Pearl Harbor.

PROGRAMMI TV 30 MARZO 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età – Ep. 130 – Prima TV

21:30 – Alessandro Borghese 4 Ristoranti – Gargano

Su Tv8 questa sera torna l’appuntamento con Alessandro Borghese 4 Ristoranti.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Men in Black: International

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Men in Black: International. Quarto capitolo della saga fanta-action con Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Liam Neeson ed Emma Thompson. Molly corona il sogno di entrare nei MIB al fianco dell’Agente H

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia

21:15 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti

Su Sky Uno va in onda una puntata di Family Food Fight.

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI