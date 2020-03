Stasera in tv 28 marzo 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 28 marzo 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv 28 marzo 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di sabato 28 marzo 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – VivaRaiPlay – Il meglio

Questa sera su Rai 1 va in onda jl meglio di VivaRaiPlay, lo show con Fiorello.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:05 –Petrolio

Questa sera su Rai 2 va in onda un nuova puntata di Petrolio.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:30 – Sapiens – Un solo pianeta

Questa sera su Rai 3 va in onda un’altra puntata di Sapiens – Un solo pianeta.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia Weekend

21:25 – Stasera Italia Weekend

Su Rete 4 va in onda un appuntamento di Stasera Italia Weekend.

STASERA IN TV 28 MARZO 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:30- Striscia La Notizia

21:20 – Ciao Darwin – Terre desolate

Su Canale 5 stasera va in onda un’altra puntata in replica di Ciao Darwin 8 – Terre desolate.

ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:20 – Pets – Vita da animali

Su Italia 1 questa sera va in onda il film d’animazione Pets – Vita da animali.

Trama: Max e’ un tenero cagnolino che vive con la sua padrona Katie in un piccolo appartamento nel cuore di New York. Un giorno, pero’, la sua quotidianita’ viene sconvolta dall’arrivo di Duke, un trovatello che Katie porta a casa e che suscita subito gelosia in Max. Decisi a stabilire la propria supremazia l’uno sull’altro, i due cani si ritroveranno coinvolti in una rocambolesca avventura…

Trailer:



PROGRAMMI TV 28 MARZO 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Propaganda Live

Questa sera su La 7 andrà in onda il programma PropagandaLive.

PROGRAMMI TV 28 MARZO 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età – Ep. 130 – Prima TV

21:30 – Agente 007 – Una cascata di diamanti

Su Tv8 questa sera torna il film Agente 007 – Una cascata di diamanti.

Trama: Il mercato mondiale dei diamanti e’ sconvolto da un improvviso aumento di acquisti da parte di ignoti compratori. L’incarico di far luce sulla vicenda viene affidato a James Bond, che indagando tra gli Stati Uniti e l’Olanda scopre che i preziosi servivano a finanziare un micidiale complotto. Il secondo dei 4 Bond diretti da Hamilton non delude le attese dei fan. Sean Connery lascia poi spazio a Roger Moore nel successivo Vivi e lascia morire.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Blood Money – A qualsiasi costo

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Blood Money – A qualsiasi costo.

Trama: Durante un’escursione, tre ragazzi trovano del denaro di proprieta’ di un criminale, ma l’avidita’ li mettera’ uno contro l’altro.

SKY UNO

20:05 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti

21:15 – Family Food Fight

Su Sky Uno va in onda una puntata di Family Food Fight.

