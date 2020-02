Stasera in tv 27 febbraio 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Don Matteo 1^TV

Questa sera va in onda su Rai 1 una nuova puntata di Don Matteo.

Trama: Per Ines è arrivato il momento di conoscere suo padre. E dopo qualche fallimentare tentativo, sembra che Ines e Sergio possano davvero diventare una famiglia, grazie soprattutto all’aiuto di Anna, sempre più in sintonia con Sergio. In Caserma, i nostri devono risolvere un caso che coinvolge Sara Santonastasi, il nuovo capo procuratore e un uomo uscito dal suo passato. Nino , intanto, deluso per una mancata promozione e offeso dal comportamento dei colleghi, pensa alle dimissioni e a una nuova carriera da influencer sul web.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Avengers: Age of Ultron

Questa sera su Rai 2 va in onda il film Avengers: Age of Ultron, con Scarlett Johansson e Chris Hemsworth.

Trama: Tony Stark tenta di avviare un progetto dormiente per il mantenimento della pace. Le cose, però, si mettono male costringendo Iron Man, Captain America, Thor, L’Incredibile Hulk, Vedova Nera e Occhio di Falco, gli eroi più potenti della Terra, ad affrontare la prova più ardua di sempre: fermare il misterioso Ultron, un avversario terrificante e tecnologico emerso dall’ombra e deciso a sterminare l’umanità. Con il destino del pianeta in bilico, i Vendicatori dovranno fermare i terribili piani di Ultron costruendo alleanze precarie. Sul loro cammino, infatti, incontreranno Wanda Maximoff e Pietro Maximoff – due individui potenti e misteriosi – e un vecchio amico dotato di un nuovo aspetto, chiamato Visione.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:25 – Non ho l’età

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Mia Martini – Fammi sentire bella

Questa sera su Rai 3 va in onda Mia Martini, fammi sentire bella, il docufilm di Indigostories prodotto da Alessandro Lostia e diretta da Giorgio Verdelli, che ripercorrerà i momenti di maggiore rilievo della carriera di Mia Martini. Nel docufilm è contenuto anche il brano Fammi sentire bella, inedito di Mia Martini pubblicato postumo.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Diritto e rovescio

Su Rete 4 va in onda una nuova puntata di Diritto e rovescio, condotto da Paolo Del Debbio.

STASERA IN TV 27 FEBBRAIO 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:40 – Striscia La Notizia

21:20 – 12 anni schiavo

Su Canale 5 stasera va in onda il film 12 anni schiavo, pellicoal drammatica diretta da Steve McQueen

Trama: New York, 1841. Solomon Northup (Chiwetel Ejiofor), giovane afroamericano, viene avvicinato da due uomini che si fingono promotori di un circo interessati alle sue abilità da violinista. Dopo essere stato condotto con l’inganno fino a Washington, picchiato e drogato, Solomon viene venduto come schiavo da impiegare nelle piantagioni di cotone in Louisiana. Da quel momento il suo calvario durerà 12 anni, durante i quali passera’ di padrone in padrone. Dalla tenuta del buon William Ford (Benedict Cumberbatch) a quella dell’aggressivo, cinico e alcolizzato Edwin Epps (Michael Fassbender), Solomon conoscerà un mondo di violenze, stenti, duro lavoro, umiliazioni e condizioni di vita al limite delle umane possibilità, dal quale sarà salvato grazie ad un incontro fortuito.

GUIDA TV 27 FEBBRAIO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I. Miami

21:20 – Le Iene Show

Su Italia 1 questa sera va in onda un altro appuntamento con Le Iene Show.

PROGRAMMI TV 27 FEBBRAIO 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e mezzo

21:15 – Piazzapulita

Questa sera su La 7 è in programmazione una nuova puntata di Piazzapulita.

PROGRAMMI TV 27 FEBBRAIO 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Uefa Europa League Prepartita

20:55 – Inter-Ludogorets

Su Tv8 questa sera va in onda la partita di Europa League Inter-Ludogorets.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – The Equalizer 2

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film The Equalizer 2, con Denzel Washington.

Trama: Denzel Washington nel secondo capitolo action diretto da Antoine Fuqua. L’ex agente segreto Robert McCall torna a combattere il crimine quando una sua amica viene assassinata.

Trailer:

STASERA IN TV 27 FEBBRAIO 2020: SKY UNO

20:00 – MasterChef Magazine

20:25 – Cuochi d’Italia

21:15 – MasterChef Italia

Questa sera su Sky Uno va in onda una nuova puntata di MasterChef Italia.

