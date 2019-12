Stasera in tv 26 dicembre 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 26 dicembre 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv 26 dicembre 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di giovedì 26 dicembre 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Cenerentola

Questa sera su Rai 1 va in onda il film Cenerentola con Helena Bonham Carter nel ruolo della protagonista. Regia di Kenneth Branagh

Trama: Ella è una bambina che cresce felice ma la sua serenità è turbata dalla morte prematura della madre, che le ha fatto promettere di essere sempre coraggiosa e gentile. E coraggio e gentilezza le serviranno qualche anno più tardi con la donna che il padre sposerà in seconde nozze.

Ecco il trailer:

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:05 – LOL 😉

21:20 – Ratatouille

Questa sera su Rai 2 va in onda il film per la famiglia Ratatouille che racconta le avventure di un topo speciale. Un topo chef.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob Revolutia

20:25 – Non ho l’età

20:45 – Un posto al sole

21:20 – La soffiatrice di vetro

Questa sera su Rai 3 va in onda il film drammatico “La soffiatrice di vetro”. La trama? Sul finire dell’Ottocento, la giovane Marie, figlia di un soffiatore di vetro della Turingia, dopo la morte dei genitori vuole portare avanti il mestiere del padre, un lavoro da sempre destinato agli uomini. Dopo aver iniziato con la sorella Johanna, diviene la prima soffiatrice di vetro al mondo grazie a Wilhem Heimer e suo figlio Thomas.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – STASERA ITALIA

21:27 – NON E’ NATALE SENZA PANETTONE

Su Rete 4 va in onda Non è Natale senza panettone

Trama: Un nuovo capitolo della vita della famiglia Colombo. La Teresa, interpretata da Antonio Provasio, la Mabilia. Enrico Dalceri, ed il Giovanni. Lorenzo Cordara, se la dovranno vedere con lo sfratto dal cortile, raso al suolo per la costruzione de L’outlet del Pandoro. Assieme a numerose guest star provenienti dal piccolo schermo, le tre protagoniste si trasferiranno a Napoli per iniziare una nuova vita, senza pero’ rinunciare alle proprie tradizioni

STASERA IN TV 26 DICEMBRE 2019: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELLA RESILIENZA

21:20 – ALL TOGETHER NOW

GUIDA TV 25 DICEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I. MIAMI – INGANNANDO LA MORTE

21:20 – THE DIVERGENT SERIES: ALLEGIANT

Su Italia 1 questa sera va in onda il film Allegiant.

PROGRAMMI TV 26 DICEMBRE 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Uozzap – Collezione Autunno Inverno

21:15 – Gazzetta Sports Awards 2019

Questa sera su La 7 è in programmazione l’evento Gazzetta Sport Awards 2019

PROGRAMMI TV 26 DICEMBRE 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:25 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Trentino

21:30 – Un Natale con i Fiocchi

Su Tv8 questa sera va in onda il film Un Natale con i Fiocchi con Alessandro Gassman, Silvio Orlando, Valentina Lodovini, Carla Signoris e Blu Yoshimi.

Trama: Dopo 30 anni, Lino Fiocchi (Silvio Orlando) rivede l’ex amico Alex Morelli (Alessandro Gassman) in prossimità del Natale. Ingenuo poliziotto, Lino incontra Alex davanti a una banca mentre fa da palo per una rapina. Per giustificarsi, Alex gli fa credere di essere diventato ladro per mantenere la famiglia e il figlio malato. Lino si metterà in testa di redimerlo a tutti i costi, andando incontro al Natale più assurdo che entrambi abbiano mai vissuto.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Creed II

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film in prima visione Creed II, con Michael B. Jordan e Sylvester Stallone.

Trama: La vita di Adonis Creed è diventata un equilibrio tra gli impegni personali e l’allenamento per il suo prossimo grande combattimento: la sfida della sua vita. Affrontare un avversario legato al passato della sua famiglia, non fa altro che rendere più intenso il suo imminente incontro sul ring. Rocky Balboa è sempre al suo fianco e, insieme, si preparano ad affrontare un passato condiviso, chiedendosi per cosa valga la pena combattere per poi scoprire che nulla è più importante della famiglia.

Ecco il trailer:

STASERA IN TV 26 DICEMBRE 2019: SKY SPORT UNO

20:30 – Leicester, City of Dreams

Su Sky Sport Uno stasera va in onda il documentario che ripercorre la grande stagione del Leicester di Claudio Ranieri.

SKY UNO

19:35 – Stasera Felicità – Alessandro Siani

21:15 – Master – Chef Italia

Questa sera su Sky Uno va in onda un nuovo appuntamento con MasterChef, il talent culinario di Sky.

