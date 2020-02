Stasera in tv 25 febbraio 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 25 febbraio 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv 25 febbraio 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di martedì 25 febbraio 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:35 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – I nostri figli

Questa sera su Rai 1 va in onda in prima tv I nostri figli, film drammatico con Francesco Chinnici e Gabriele Provenzano.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Pechino Express

Questa sera su Rai 2 va in onda un nuova puntata di Pechino Express, il talent che vede le coppie in gara attraversare l’Oriente.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Nuovi Eroi

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Cartabianca

Questa sera su Rai 3 va in onda una nuova puntata di Cartabianca con Bianca Berlinguer.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Fuori dal coro

Su Rete 4 va in onda l’appuntamento settimanale con Fuori dal coro.

STASERA IN TV 18 FEBBRAIO 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:30- Striscina La Notizia

21:00 – Champions League, Napoli vs Barcellona

Su Canale 5 stasera va in onda la partita di Champions League che vede scendere in campo il Napoli contro il Barcellona.

ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I. MIAMI

21:21 – Le Iene Show

Su Italia 1 questa sera va in onda una nuova puntata de Le Iene, con la conduzione di Alessia Marcuzzi e Nicola Savino.

PROGRAMMI TV 25 FEBBRAIO 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – DiMartedì

Questa sera su La 7 andrà in onda il programma DiMartedì.

PROGRAMMI TV 25 FEBBRAIO 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:25 – Guess My Age – Indovina l’età Ep. 100 Prima TV

21:30 – La tata dei desideri

Su Tv8 questa sera spazio al film La tata dei desideri.

Trama: Il vedovo David cerca per i figli Ben ed Emily una tata che riesca a gestirne il boicottaggio. La trova nella determinata e affascinante Kate.

Il trailer:

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Spectre

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Spectre.

Trama: In missione per conto di M, la defunta M che gli ha lasciato un video e un incarico spinoso da risolvere, James Bond sventa un attentato e uccide Marco Sciarra, terrorista legato a SPECTRE, una misteriosa organizzazione criminale e tentacolare. Il suo colpo di testa gli aliena Gareth Mallory, il nuovo M alle prese con pressioni politiche e Max Denbigh, membro del governo britannico che non vede l’ora di mandare in pensione i vecchi agenti dell’MI6 e di controllare con tanti occhi le agenzie del mondo. Congedato a tempo (in)determinato, Bond prosegue la sua indagine contro il parere di Mallory e con l’aiuto dei fedeli Q e Moneypenny. Tra un funerale e un inseguimento, una vedova consolabile e una gita in montagna, l’agente 007 stana Mr. White, una vecchia conoscenza con crisi di coscienza e una figlia da salvare. Bond si fa carico di entrambe e protegge Madeleine Swann dagli scagnozzi di SPECTRE, amministrata dal sadico Franz Oberhauser. È lui l’uomo dietro a tutto, è lui il megalomane da eliminare. Madeline la chiave per risalire. Per risalire alla sua nemesi, per risalire il suo tempo perduto.

SKY UNO

20:00 – MasterChef Magazine Ep. 22

20:20 – Cuochi d’Italia Ep. 17

21:15 – Best Bakery – Pasticcerie d’Italia Ep. 15 Prima TV

Su Sky Uno va in onda una puntata di 4 Best Backery – Pasticcerie d’Italia.

