Stasera in tv 25 dicembre 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 25 dicembre 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv 25 dicembre 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di mercoledì 25 dicembre 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:30 – Soliti Ignoti

21:25 – La Bella e la Bestia

Questa sera su Rai 1 va in onda il film La Bella e la Bestia, grande classico di Natale, nella versione del 2017 in live-action e in 3D campione d’incassi con Emma Watson.

Trama: L’amore di una ragazza spezza l’incantesimo che ha trasformato un principe in un mostro. Nel cast Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans e Josh Gad.

Ecco il trailer:

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:05 – Salemme il bello… della diretta! Una festa esagerata

Questa sera su Rai 2 va in onda un nuovo appuntamento con le commedie di Vincenzo Salemme. Terzo ed ultimo appuntamento dal vivo con l’arte di Salemme, con la sua commedia “Una festa esagerata”, in cui interpreta i vari sentimenti della vita con personaggi dalle mille sfaccettature.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – Non ho l’età

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Che storia è la musica

Questa sera su Rai 3 va in onda un nuovo appuntamento con la grande musica del maestro Ezio Bosso. Nel giorno di Natale, Che Storia è la Musica racconta musica e vita del compositore che più amò questa festività: il grande Čajkovskij. Con l’originalità imprevedibile del suo approccio, il Maestro Bosso avvicina il pubblico alla Sesta Sinfonia – la celebre Patetica – rivelandone i misteri e aprendosi a riflessioni e profondità lontane da ogni possibile cliché. Dunque una sorpresa, animata da digressioni musicali e non solo, con ospiti anch’essi imprevedibili, noti e meno noti, tutti fortemente coinvolti nel racconto e nell’intensità dell’esperienza musicale dal vivo. Realizzata nel cuore della Tuscia, al Teatro dell’Unione di Viterbo, Che Storia è la Musica vede protagonista, accanto a Bosso e ai suoi ospiti, l’Orchestra Europa Filarmonica e il Coro Filarmonico Rossini di Pesaro.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

19:35 – Tempesta d’amore

20:30 – Via col vento

Su Rete 4 va in onda nella sera di Natale un grande classico del cinema come Via col vento.

Trama: Figlia di un ricco proprietario terriero, Rossella O’Hara (Vivien Leigh) ama Ashley Wilkes (Leslie Howard), gentiluomo di campagna, che però le preferisce la cugina Melania (Olivia De Havilland). Rossella accetta l’offerta di matrimonio del fratello di Melania che, appena scoppiata la Guerra di Secessione, cade in battaglia. A causa del conflitto, la famiglia di Rossella cade in rovina. Rossella si trova Atlanta, presso la cognata, quando la città viene messa a ferro e fuoco dai Nordisti, ormai vittoriosi. Suo unico desiderio è di tornare a casa, e, ad aiutarla nella rischiosa impresa sarà Rhett Butler (Clark Gable), affascinante avventuriero dai modi rudi da sempre innamorato di lei.

STASERA IN TV 25 DICEMBRE 2019: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:39 – Meteo.it

20:40 – Striscia La Notizia

21:20 – Il peggior Natale della mia vita

Su Canale 5 stasera va in onda il film Il peggior Natale della mia vita, commedia con Cristiana Capotondi e Fabio De Luigi.

Trama: Paolo (Fabio De Luigi) e Margherita (Cristiana Capotondi) sono in attesa del loro primo bambino. La gravidanza è quasi giunta al termine quando decidono di trascorrere le vacanze di Natale in un castello di montagna, ospiti insieme a Giorgio (Antonio Catania) e Clara (Anna Bonaiuto), i genitori di Margherita, di Alberto Caccia (Diego Abatantuono), il capo di Giorgio, e di sua figlia Benedetta (Laura Chiatti), anche lei incinta. Nonostante il matrimonio, pero’, Paolo non ha perso la sua furia devastatrice e quella che doveva essere una tranquilla vacanza si trasforma in un susseguirsi di guai e disavventure, aggravati da un’imprevista tormenta di neve.

Ecco il trailer:



GUIDA TV 25 DICEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

19:25 – Elf

21:25 – Up&Down

Su Italia 1 questa sera va in onda lo spettacolo natalizio, comico ed emozionante, con Paolo Ruffini e gli attori della compagnia Mayor Von Frinzius.

PROGRAMMI TV 25 DICEMBRE 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – Tg La 7

20:35 – Pomi d’ottone e manici di scopa

Questa sera su La 7 è in programmazione il film Pomi d’ottone e manici di scopa, film fantastico del 1971 diretto da Robert Stevenson.

Trama: Siamo in una cittadina inglese durante l’ultima guerra Mondiale. Una signora che segue corsi di magia per corrispondenza accoglie tre bambini sfollati da Londra. Insieme, prima aiutano il professore di magia a cercare il libro che gli serve per il corso e poi riescono addirittura a respingere un tentativo di sbarco dei tedeschi. Dal regista di Mary Poppins, un film per divertirsi all’insegna del buonsenso, come non si usa più. Numeri musicali (anche sottomarini, qualcuno se n’e’ ricordato per La sirenetta), personaggi reali e cartoni animati: il risultato e’ da annoverare fra i migliori del genere “per famiglie” targato Disney.

PROGRAMMI TV 25 DICEMBRE 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 – Un Natale per due

Su Tv8 questa sera va in onda il film Un Natale per due, commedia del 2011 con Alessandro Gassman ed Enrico Brignano.

Trama: Claudio è stato assunto da una azienda per licenziare le persone in esubero, nella sua lista c’è anche Danilo un operaio un po’ ingenuo con cui Claudio sarà costretto a fare un viaggio.

Ecco il trailer:

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Creed II

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film in prima visione Creed II, con Michael B. Jordan e Sylvester Stallone.

Trama: La vita di Adonis Creed è diventata un equilibrio tra gli impegni personali e l’allenamento per il suo prossimo grande combattimento: la sfida della sua vita. Affrontare un avversario legato al passato della sua famiglia, non fa altro che rendere più intenso il suo imminente incontro sul ring. Rocky Balboa è sempre al suo fianco e, insieme, si preparano ad affrontare un passato condiviso, chiedendosi per cosa valga la pena combattere per poi scoprire che nulla è più importante della famiglia.

Ecco il trailer:

STASERA IN TV 25 DICEMBRE 2019: SKY SPORT UNO

20:30 – NBA: Philadelphia-Milwaukeee

23:00 – NBA: Golden State-Houston

Su Sky Sport Uno stasera va in onda l’NBA americana con due partite in diretta.

SKY UNO

19:35 – Stasera felicità – Alessandro Siani

21:15 – MasterChef 9 Prima TV

Questa sera su Sky Uno va in onda un nuovo appuntamento con MasterChef, il talent culinario di Sky.

