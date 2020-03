Stasera in tv 21 marzo 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 21 marzo 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico. Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv 21 marzo 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di sabato 21 marzo 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Fiorello in Il meglio di ”VivaRaiPlay!” iorestoacasasuraiuno

Questa sera su Rai 1 va in onda il meglio di Viva RaiPlay, lo show di Rosario Fiorello trasmesso in autunno sempre sulla principale rete Rai e sulla piattaforma streaming RaiPlay.it.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:05 – Petrolio Antivirus 4

23:30 – TG2 Dossier

Questa sera su Rai 2 va in onda un nuova puntata di Petrolio.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Nuovi eroi

20:30 – Ti ricordi di me?

22:00 – Sapiens, un solo pianeta Leonardo, il metodo del genio

Questa sera su Rai 3 va in onda il film Ti ricordi di me? con Edoardo Leo e Ambra Angiolini.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – STASERA ITALIA WEEKEND

21:25 – STASERA ITALIA WEEKEND SPECIALE

23:19 – PSYCHO

Su Rete 4 va in onda Stasera Italia.

STASERA IN TV 21 MARZO 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELLA RESILIENZA

21:20 – CIAO DARWIN – terre desolate

Su Canale 5 stasera va in onda la replica della prima puntata di Ciao Darwin 8, lo storico show di Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:22 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – SCHIAVI DI LAS VEGAS

21:15 – I CROODS

Su Italia 1 questa sera va in onda il film d’animazione: I croods

PROGRAMMI TV 21 MARZO 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo Sabato

21:15 – Indovina chi viene a cena

Questa sera su La 7 andrà in onda Indovina chi viene a cena.

PROGRAMMI TV 21 MARZO 2020: TV8

Potrebbero interessarti Stasera in tv venerdì 20 marzo 2020, programmi e film: Speciale TG1, Amici, The Good Doctor Stasera in tv giovedì 19 marzo 2020, programmi e film: Don Matteo, Attacco al potere, Benvenuti al Nord Stasera in tv mercoledì 18 marzo 2020, programmi e film: Assassinio sull’Orient Express, Gf Vip, X-Men 2

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:35 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Hong Kong

21:35 – Agente 007 – Al servizio segreto di Sua Maestà

Su Tv8 questa sera spazio al film Agente 007 – Al servizio segreto di Sua Maestà

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Scappo a casa

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Scappo a casa

Trama: Un uomo viziato che vive tra belle donne, feste e auto di lusso, perde i documenti durante un viaggio a Budapest. Scambiato per un clandestino, andrà incontro a tante, spassose vicissitudini.

SKY UNO

20:10 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Delta del Po

21:15 – Family Food Fight Ep. 2

Su Sky Uno va in onda il secondo episodio di Family Food Fight.

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI