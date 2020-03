Stasera in tv 19 marzo 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:35 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Don Matteo

Questa sera su Rai 1 va in onda un’altra puntata di Don Matteo 12.

Trama: Il cadavere di una donna viene trovato in casa di Sergio e a scoprirlo è proprio lui. Anna crede nell’innocenza di Sergio , ma il PM Nardi non è del tutto convinto: crede che non sia stato del tutto sincero con Anna e che nasconda qualcosa. Nel frattempo, la Canonica è in subbuglio: il Papa ha proposto a Don Matteo di diventare Cardinale lasciando per sempre Spoleto e tutti i suoi amici. Per Natalina, Pippo e Nino è un duro colpo: l’unico modo per non farlo partire per Roma è ”boicottare” Don Matteo e metterlo in cattiva luce davanti al Nunzio Apostolico arrivato a Spoleto per valutare la sua candidatura. E se questo non bastasse?

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Attacco al potere

Questa sera su Rai 2 va in onda il film Attacco al potere – Olympus has fallen.

Trama: Mike Banning (Gerard Butler) e’ un agente dei servizi segreti che ha perso lavoro ed onore, ritenuto responsabile della morte accidentale della first lady. Quando la Casa Bianca e’ attaccata da un gruppo di terroristi nord-coreani, Mike si reca di sua spontanea volonta’ sul posto per dimostrare con i fatti di essere l’unico uomo che puo’ salvare la vita del Presidente (Aaron Eckhart) e il futuro della nazione stessa.

Trailer:



RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Non ho l’età

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Questi fantasmi

Questa sera su Rai 3 va in onda Questi fantasmi: torna in tv il grande Teatro di Eduardo, quattro celebri commedie, Filumena Marturano, Napoli Milionaria, Questi fantasmi e Sabato, domenica e lunedì, con l’adattamento curato da Massimo Ranieri.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Dritto e rovescio

Su Rete 4 va in onda un appuntamento di Dritto e rovescio.

STASERA IN TV 19 MARZO 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:30- Striscia La Notizia

21:20 – Benvenuti al Nord

Su Canale 5 stasera va in onda il film Benvenuti al Nord, con Claudio Bisio, Alessandro Siani, Angela Finocchiaro, Valentina Lodovini, Paolo Rossi, Nunzia Schiano.

Trama: Dopo l’esperienza nel piccolo ufficio postale campano di due anni prima, Alberto e’ ritornato nella sua Milano, dedicandosi esclusivamente al lavoro, tanto che la moglie Silvia ha deciso di lasciarlo. A Castellabate, invece, Mattia ha continuato ad essere ancora piu’ irresponsabile finendo anche lui per essere mollato dalla moglie Maria, dalla quale ha avuto un figlio. Tuttavia, il campano viene trasferito a Milano e nel capoluogo lombardo Mattia si ritrova catapultato in un universo a lui totalmente estraneo e incomprensibile, fatto di ossessioni per il lavoro, stili di vita all’ultima moda e ansie secessioniste. Tocchera’ al ritrovato amico Alberto aiutarlo a conoscere meglio la giungla metropolitana.

Trailer:

ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:20 – King Arthur – Il potere della spada

Su Italia 1 questa sera va in onda il film King Arthur – Il potere della spada con Charlie Hunnam, Jude Law, Katie McGrath, Annabelle Wallis, Eric Bana, Aidan Gillen, Djimon Hounsou.

Trama: Quando il padre del piccolo Artu’ viene assassinato, suo zio Vortigern si impadronisce del trono. Privato dei diritti che gli spetterebbero per nascita e all’oscuro delle proprie origini, Artu’ e’ costretto a sopravvivere nei bassifondi della propria citta’ fin quando la mitica spada…

Trailer:



PROGRAMMI TV 19 MARZO 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Piazzapulita

Questa sera su La 7 andrà in onda il programma Piazzapulita.

PROGRAMMI TV 19 MARZO 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:25 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – Revenant – Redivivo

Su Tv8 questa sera spazio al film Revenant – Redivivo, con Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Domhnall Gleeson, Will Poulte, Forrest Goodluck.

Trama: Sono gli anni Venti del diciannovesimo secolo. Soldati, esploratori, cacciatori di pelli, mercenari solcano i territori ancora sconosciuti d’America per trarne profitto. Glass e’ l’uomo che meglio di tutti i suoi compagni di spedizione conosce la terra impervia in cui si sono inoltrati. Il suo compito e’ riportare la compagnia al forte e tutto cio’ che lo preoccupa e’ proteggere suo figlio, un ragazzo indiano. Lo scontro con un grizzly lo lascia in condizioni prossime alla fine. Il piu’ arrogante della compagnia, Fitzgerald, si offre di restare per dargli sepoltura, ma lo tradisce orribilmente. La volonta’ di vendicarsi rimettera’ in piedi Glass e dara’ inizio ad un’odissea leggendaria.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Dolcissime 1^TV

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Dolcissime in prima tv.

Trama: Tre compagne di scuola e amiche Chiara, Letizia e Mariagrazia sono anche accomunate da un dettaglio: la dimensione oversize, che le rende oggetto di insulti da parte dei “normotaglia”. La mamma di Mariagrazia è un ex campionessa e ora allenatrice di nuoto sincronizzato, iscrive la figlia a un corso di aquagym, e Mary trascina anche le amiche del cuore. In piscina però si allena anche Alice, capitana della squadra di nuoto sincronizzato che filma e posta un video su Internet delle tre amiche oversize..

Trailer:



SKY UNO

20:30 – Gomorra – La serie

21:15 – Gomorra – La serie

Su Sky Uno va in onda una puntata di Gomorra – La serie.

