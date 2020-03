Stasera in tv 18 marzo 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 18 marzo 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv 18 marzo 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di mercoledì 18 marzo 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:35 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Assassinio sull’Orient Express

Questa sera su Rai 1 va in onda il film del 2017 Assassinio sull’Orient Express, thriller diretto da Kenneth Branagh e con Penelope Cruz e Johnny Depp.

Trama: Kenneth Branagh dirige un cast stellare con Michelle Pfeiffer, Penelope Cruz e Johnny Depp. Il detective Poirot indaga su un omicidio avvenuto su un treno. Dal bestseller di Agatha Christie.

Trailer:

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – X-Men 2

Questa sera su Rai 2 va in onda il film X-Men 2, pellicola di fantascienza del 2003.

Trama: L’Accademia dei Mutanti è attaccata da forze nemiche, ma gli X-Men sono impegnati nella caccia a un mutante assassino che vuole attentare alla vita del Presidente. La notizia dell’assalto provoca una violenta protesta nei confronti dei mutanti da parte dell’opinione pubblica, che li mal sopporta. In questo contesto, sono in molti a chiedere la reintroduzione del Mutant Registration Act: tra i più strenui difensori di questa idea, William Stricker, un militare sospettato di aver condotto esperimenti sui mutanti…

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Non ho l’età

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Tg3 – Speciale Coronavirus

Questa sera su Rai 3 va in onda uno speciale del Tg3 sull’emergenza Coronavirus dal titolo Ce la faremo.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Stasera Italia Speciale – Coronavirus

Su Rete 4 va in onda un appuntamento speciale in prima serata con Stasera Italia, la trasmissione di Barbara Palombelli dedicata totalmente all’emergenza Coronavirus.

STASERA IN TV 18 MARZO 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:30- Striscia La Notizia

21:20 – Grande Fratello Vip

Su Canale 5 stasera va in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini.

ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:20 – Segnali dal futuro

Su Italia 1 questa sera va in onda il film Segnali dal futuro con Nicolas Cage.

Trama: Professore di astrofisica trova lettera scritta da bambina cinquanta anni fa con le coordinate spazio temporali di dove avverranno enormi catastrofi. Cerca di utilizzare la lettera per salvare le persone.

Trailer:

PROGRAMMI TV 18 MARZO 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Atlantide

Questa sera su La 7 andrà in onda il programma Atlantide.

PROGRAMMI TV 18 MARZO 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:25 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – Antonino Chef Academy 1^TV

Su Tv8 questa sera spazio al programma di Antonino Cannavacciuolo Antonino Chef Academy. Dieci giovani, talentuosi cuochi e la possibilità di aggiudicarsi un posto ai fornelli della celebre cucina di Villa Crespi, ristorante stellato dello chef Antonino Cannavacciuolo, che questa volta si calerà nel ruolo di professore.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Cold Blood

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Cold Blood, pellicola francese con Jean Reno.

Trama: Henry è un leggendario sicario che vive in una baita isolata nei pressi di un lago nella natura selvaggia canadese. Quando la sua solitudine viene interrotta dall’arrivo di una giovane donna sopravvissuta a un grave incidente in motoslitta, Henry dovrà decidere se rischiare la propria vita per salvare quella della sconosciuta.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia

21:15 – Speciale Family Food Fight

Su Sky Uno va in onda uno speciale sul nuovo coocking show di Sky Uno Family Food Fight.

