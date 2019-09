Stasera in tv 14 settembre 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 14 settembre 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

Ma cosa c’è stasera in tv 14 settembre 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di sabato 14 settembre 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:30 – Techetechetè (Il meglio della TV)

21:30 – Andrea Bocelli – Ali di Libertà

Questa sera su Rai 1 va in onda Andrea Bocelli – Ali di Libertà, lo show organizzato per il terzo anno consecutivo che riunisce i più importanti nomi internazionali della musica e dello spettacolo nel segno della solidarietà. Quest’anno il tutto si svolge presso il teatro del Silenzio nel comune di Lajatico in provincia di Pisa.

RAI 2

Stasera in tv su Rai 2:

21:00 – TG2 Post

21:20 – N.C.I.S

Questa sera su Rai 2 torna N.C.I.S con una nuova puntata dal titolo Il passato non muore mai.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Zona d’ombra

Questa sera su Rai 3 va in onda il film Zona d’ombra, per la regia di Peter Landesman con protagonista Will Smith.

Trama: Un giorno di settembre del 2002, l’anatomopatologo Bennet Omalu, nigeriano emigrato a Pittsburgh, ancora non perfettamente al passo con l’America e le sue passioni, si trova a dover indagare la causa della morte di Mike Webster, leggenda del football americano, finito in disgrazia a vivere in un pick-up e tormentato da spaventose emicranie. Omalu è uno che fa ridere i colleghi, perché parla con i morti, vive il suo lavoro come una missione e non lascia mai perdere. Per questo, paga di testa propria i costosi esami al cervello di Iron Mike e scopre una verità a dir poco scomoda, che mette in breve in pericolo la sua carriera e persino la sua famiglia.

Ecco il trailer:

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Una vita

Su Rete 4 questa sera torna Una vita, la soap opera giunta ormai alla stagione numero 13.

STASERA IN TV 14 SETTEMBRE 2019: CANALE 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:40 – Paperissima Sprint

21:20 – Anche se è amore non si vede

Su Canale 5 stasera va in onda un nuovo film del duo comico Ficarra e Picone, Anche se è amore non si vede.

Trama: Salvo e Valentino sono due amici che hanno una piccola società di servizi per il turismo. Il loro mezzo, un restaurato e coloratissimo autobus inglese, trasporta i turisti tra i monumenti di Torino. Salvo e Valentino sono totalmente opposti tra loro. Valentino è abbastanza timido e riservato, mentre Salvo è parecchio intraprendente e sfacciato.

Ecco il trailer:

GUIDA TV 14 SETTEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:20 – Tomorrowland – Il mondo di domani

Su Italia 1 questa sera va in onda Tomorrowland – Il mondo di domani, film di fantascienza del 2015 con protagonisti George Clooney e Britt Robertson.

Trama: Legati da un destino comune, Frank, un ex enfant prodige ormai disilluso, e Casey, un’adolescente ottimista e intelligente che trabocca di curiosità scientifica, intraprendono una pericolosa missione insieme, per svelare i segreti di una misteriosa dimensione spazio-temporale nota come “Tomorrowland”. Le loro imprese cambieranno sia il mondo che la propria vita, per sempre.

Ecco il trailer:

PROGRAMMI TV 14 SETTEMBRE 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Little Murders

Questa sera su La7 torna il classico appuntamento del sabato sera con Little Murders, di cui va in onda l’episodio intitolato Il gatto e il topo.

PROGRAMMI TV 14 SETTEMBRE 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 – Red Eye

Su Tv8 la programmazione di questa sera prevede la messa in onda del film Red Eye, con Rachel McAdams e Cillian Murphy.

Trama: Lisa Reisert, in volo per Miami, poco dopo il decollo conosce le vere ragioni che hanno spinto Jackson, il suo affascinante vicino di viaggio, a imbarcarsi. Il giovane ha il compito di uccidere un ricco e potente uomo d’affari e Lisa deve aiutarlo; se rifiuta di collaborare suo padre verrà ucciso da un complice che attende la chiamata di Jackson.

Ecco il trailer:

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Nudi e felici

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Nudi e felici, con protagonisti Jennifer Aniston e Malin Akerman.

Trama: George e Linda sono sposati da poco e la loro vita procede a gonfie vele, nel nuovo appartamento di New York in cui si sono appena trasferiti. L’armonia è destinata a interrompersi presto quando i due si vedono costretti a lasciare la metropoli per rientrare in Georgia, a causa della perdita del lavoro da parte di George. La vita di un piccolo centro, però, non fa al caso loro e decidono di ritornare sui loro passi ma, lungo la strada del rientro, la coppia si ferma per una notte in un motel dove si rendono conto di essere finiti all’interno di una comune hippie di nudisti, lontani dalle preoccupazioni di tutti i giorni. A poco a poco, George e Linda saranno affascinati dalla nuova filosofia di vita.

Ecco il trailer:

SKY SPORT UNO

20:30 – Calcio Highlights

21.00 – Juventus-Empoli

Su Sky Sport Uno stasera l’incontro di calcio femminile tra Juventus e Empoli.

SKY UNO

20:00 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Liguria

21:15 – X Factor 2019 Audizioni

Questa sera su Sky Uno torna X Factor, il talent show musicale di Sky condotto da Alessandro Cattelan, con la replica della puntata d’esordio di giovedì 12 settembre. L’edizione 2019 è la 13esima. I giudici di quest’anno sono Samuel, Malika Ayane, Sfera Ebbasta e Mara Maionchi.

