Stasera in tv 12 marzo 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 12 marzo 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv 12 marzo 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di giovedì 12 marzo 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Don Matteo 1^TV

Questa sera va in onda su Rai 1 una nuova puntata di Don Matteo.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Il giustiziere della notte

Questa sera su Rai 2 va in onda il film Il giustiziere della notte, con Bruce Willis e Vincent D’Onofrio.

Trama: Paul Kersey è un architetto cui alcuni balordi, penetrati nella sua abitazione, uccidono la moglie e violentano la figlia. Nell’animo dell’uomo esplodera’ un furore vendicativo che si rivolgerà verso chiunque ai suoi occhi rappresenti un pericolo per la società. Prende l’abitudine di girare armato in luoghi pericolosi e nel cuore della notte. Non gli è difficile fare brutti incontri, che risolverà quasi sempre uccidendo chi tenta di rapinarlo o importunarlo. La polizia è sulle sue tracce, non per fini di giustizia, ma per una mal riposta inaccettabilità del sovvertimento dei ruoli. Ma Paul Kersey riuscirà a eludere il pericolo di essere arrestato e si trasferirà in un’altra località, dove potrà proseguire la sua discutibile opera di giustizia. Campione di incassi e di quella che viene definita la maggioranza silenziosa.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:25 – Non ho l’età

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Filumena Marturano

Questa sera su Rai 3 va in onda Filumena Marturano, commedia in tre atti del celebre Eduardo De Filippo con Massimo Ranieri.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Dritto e rovescio

Su Rete 4 va in onda una nuova puntata di Dritto e rovescio, condotto da Paolo Del Debbio.

STASERA IN TV 12 MARZO 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:40 – Striscia La Notizia

21:20 – Non si ruba a casa dei ladri

Su Canale 5 stasera va in onda il film Non si ruba a casa dei ladri, commedia con Vincenzo Salemme e Massimo Ghini.

Trama: Antonio, un onesto cittadino, cerca la sua vendetta nei confronti di Simone, un politico disonesto. Antonio inizialmente vorrebbe denunciarlo ma poi, conoscendo l’Italia, un paese nel quale l’iter della giustizia è lunghissimo e incerto, decide di vendicarsi in un altro modo: scopre che il suo nemico ha nascosto in una banca svizzera i proventi delle sue malefatte e decide di organizzare un ‘colpo’ per riprendersi quello che gli è stato rubato. Per compiere l’impresa, Antonio mette su una piccola banda, formata da non professionisti i quali hanno in comune una sola cosa: anche loro sono stati truffati dalla politica corrotta. Il colpo si svolge a Zurigo dove ha sede la banca nella quale Simone ha nascosto i soldi. Con una serie di imprevedibili risvolti, e con una buffa sostituzione di persone (Antonio e la moglie si fingono Simone e la compagna), parte un meccanismo comico ad orologeria. E il colpo ha inizio.

Trailer:

GUIDA TV 12 MARZO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I. Miami

21:20 – Alice attraverso lo specchio

Su Italia 1 questa sera va in onda il film Alice attraverso lo specchio, con Mia Wasikowska e Johnny Depp.

PROGRAMMI TV 12 MARZO 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e mezzo

21:15 – Piazzapulita

Questa sera su La 7 è in programmazione una nuova puntata di Piazzapulita.

PROGRAMMI TV 12 MARZO 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – UEFA Europa League Prepartita – Ottavi Andata Live

20:55 – Calcio Europa League Wolfsburg Vs Shakhtar D. (diretta)

Su Tv8 questa sera va in onda il film Nessuno mi può giudicare, con Paola Cortellesi, Raoul Bova e Rocco Papaleo.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Malati di sesso

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Malati di sesso, con Francesco Apolloni e Gaia Bermani Amaral.

Trama: Giacomo e Giovanna condividono lo stesso analista e l’identico problema: fanno sesso con chiunque ma non riescono ad innamorarsi di nessuno. Il giorno in cui il loro analista entra in crisi depressiva e decide di abbandonare i pazienti, suggerisce a Giacomo e Giovanna di provare ad aiutarsi reciprocamente.

STASERA IN TV 12 MARZO 2020: SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia Ep. 9

21:15 – Family Food Fight Ep. 1 Prima TV

Questa sera su Sky Uno va in onda una la finale di MasterChef Italia.

