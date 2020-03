Stasera in tv 11 marzo 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 11 marzo 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv 11 marzo 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di mercoledì 11 marzo 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:35 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Ricchi di fantasia

Questa sera su Rai 1 va in onda il film Ricchi di fantasia, divertente commedia con Sergio Castellitto e Sabrina Ferilli.

Trama: Sergio è un geometra, ora carpentiere, Sabrina è una ex cantante che lavora nel ristorante del suo compagno. I due sono a manti ma, per problemi economici, non possono andare a vivere insieme lasciandosi alle spalle le famiglie. Tutto sembra poter cambiare quando un collega di Sergio decide di vendicarsi degli scherzi di cui è spesso vittima facendogli credere di aver vinto tre milioni di euro alla lotteria. Allora Sergio, credendosi ricco, prende coraggio e convince Sabrina a fuggire con lui.

Trailer:

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – The Good Doctor

Questa sera su Rai 2 va in onda un nuova puntata in prima visione della serie tv The Good Doctor, giunta alla terza stagione.

Trama: Mentra Shaun affronta il caso di una donna con una malattia genetica rara, Morgan e Claire si occupano di Charlie, un bambino che dovrà sottoporsi ad un’operazione che lo renderà cieco.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Non ho l’età

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Chi l’ha visto?

Questa sera su Rai 3 va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Stasera Italia Speciale – Coronavirus

Su Rete 4 va in onda un appuntamento speciale in prima serata con Stasera Italia, la trasmissione di Barbara Palombelli dedicata totalmente all’emergenza Coronavirus.

STASERA IN TV 11 MARZO 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:30- Striscia La Notizia

21:20 – Grande Fratello Vip

Su Canale 5 stasera va in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini.

ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:21 – Sopravvissuto – The martian

Su Italia 1 questa sera va in onda il film Sopravvissuto – The martian di Ridley Scott con Matt Demon.

Trama: Mark Watney è tra i primi astronauti a mettere piede su Marte: investito da un’improvvisa tempesta e creduto morto, viene abbandonato dai compagni di spedizione. Solo, su un pianeta inospitale, senza alcuna possibilità di comunicare con la base e con i viveri insufficienti, Mark decide comunque di provare a sopravvivere, affrontando un problema dopo l’altro. Ma gli ostacoli inizieranno a farsi insormontabili.

Trailer:

PROGRAMMI TV 11 MARZO 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Atlantide

Questa sera su La 7 andrà in onda il programma Atlantide.

PROGRAMMI TV 11 MARZO 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:25 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – Antonino Chef Academy 1^TV

Su Tv8 questa sera spazio al programma di Antonino Cannavacciuolo Antonino Chef Academy. Dieci giovani, talentuosi cuochi e la possibilità di aggiudicarsi un posto ai fornelli della celebre cucina di Villa Crespi, ristorante stellato dello chef Antonino Cannavacciuolo, che questa volta si calerà nel ruolo di professore.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Non ci resta che il crimine

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Non ci resta che il crimine, con Alessandro Gassmann, Marco Giallini, Edoardo Leo, Gianmarco Tognazzi, Ilenia Pastorelli.

Trama: Roma, 2018. Tre amici di lungo corso, con scarsi mezzi ma un indomabile talento creativo, decidono di organizzare un “Tour Criminale” di Roma alla scoperta dei luoghi che furono teatro delle gesta della Banda della Magliana. L’idea, ne sono convinti, sarà una miniera di soldi. Abiti d’epoca, jeans a zampa, giubbotti di pelle, stivaletti e Ray-Ban specchiati, ed è fatta sono pronti per lanciarsi nella nuova impresa. Se non fosse che, per un imprevedibile scherzo del destino, vengono catapultati negli anni Ottanta nei giorni dei gloriosi Mondiali di Spagna e si ritrovano faccia a faccia con alcuni membri della Banda che all’epoca gestiva le scommesse clandestine sul calcio. Per non parlare dell’incontro con una vulcanica e dirompente ballerina che rischia di scombinare ancora di più le carte. Per i tre amici potrebbe rivelarsi una ghiotta occasione di riscatto oppure.

SKY UNO

20:00 – MasterChef Magazine Ep. 22

20:35 – Cuochi d’Italia Ep. 17

21:30 – Italia’s Got Talent – Best of

Su Sky Uno va in onda il meglio di questa edizione di Italia’s Got Talent.

