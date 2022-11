Uruguay Corea del Sud streaming e diretta tv: dove vedere la partita dei Mondiali Qatar 2022

Oggi, giovedì 24 novembre 2022, alle ore 14 Uruguay e Corea del Sud scendono in campo in Qatar per la prima giornata della fase a gironi (gruppo H) dei Mondiali 2022. Si tratta della 22esima edizione del prestigioso torneo: il primo Mondiale di calcio previsto nella stagione invernale e l’ultimo ad accogliere 32 team (diverranno 48 nel 2026). Dove vedere Uruguay Corea del Sud in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La partita tra Uruguay e Corea del Sud andrà in onda in diretta esclusiva in chiaro (gratis) su Rai 2 con calcio d’inizio fissato alle ore 14 di oggi, giovedì 24 novembre 2022. Previsto ampio pre e post partita. Vi ricordiamo inoltre che tutte le 64 gare del Mondiale Fifa di Qatar 2022 saranno visibili in chiaro: 28 su Rai 1, le altre su Rai 2, Rai 3 o Rai Sport.

Uruguay Corea del Sud streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguire Uruguay Corea del Sud anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet.

IL CALENDARIO DEL MONDIALE; DOVE VEDERE TUTTE LE PARTITE

Formazioni

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Uruguay Corea del Sud, partita della fase a gironi dei Mondiali di Qatar 2022, ma quali sono le probabili formazioni delle due nazionali? Eccole:

Uruguay (4-3-1-2): Rochet; Varela, Gimenez, Godin, Olivera; Bentancur, Torreira, De La Cruz; Valverde; Suarez, Nunez

Corea Del Sud (4-3-3): Seung-Gyu Kim; Moon-Hwan Kim, Min-Jae Kim, Kyung-Won Kwon, Jin-Su Kim; Woo-Young Jung, In-Beom Hwang; Hee-Chan Hwang, Jae-Sung Lee, Heung-Min Son; Ui-Jo Hwang.

Gironi

Ma quali sono i gironi dei Mondiali Qatar 2022? Eccoli: