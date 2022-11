Mondiali Qatar 2022, dove vedere tutte le partite in tv: la programmazione, canali

Dove vedere tutte le partite dei Mondiali Qatar 2022 in diretta tv (canali)? Come noto, l’interno Mondiale sarà trasmesso dalla Rai in esclusiva: 28 partite andranno su Rai 1, le altre su Rai 2, Rai 3 o Rai Sport. Ovviamente oltre alla visione in chiaro si potrà seguire tutto in live streaming tramite RaiPlay.it. Ma vediamo insieme l’intera programmazione tv dei Mondiali di Qatar 2022:

FASE A GIRONI