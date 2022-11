Mondiali Qatar 2022: il calendario della Coppa del mondo, date e orari di tutte le partite

Qual è il calendario completo delle partite dei Mondiali di Qatar 2022 in programma dal 21 novembre? Eccolo nel dettaglio, girone per girone:

20 novembre

Qatar-Ecuador, 17:00, Stadio Al Bayt (Al Khawr)

21 novembre

Gruppo A

Senegal-Paesi Bassi, 17:00 (ora italiana), Stadio Al Thumama (Doha)

Gruppo B

Inghilterra-Iran, 14:00, Stadio internazionale Khalifa (Ar Rayyan)

Stati Uniti-Galles, 20:00, Stadio Ahmed Bin-Alì (Al Ryyan)

22 novembre

Gruppo C

Argentina-Arabia Saudita, 11:00, Stadio Iconico (Lusail)

Messico-Polonia, 17:00 , Stadio Ras Abu Aboud (Doha)

Gruppo D

Danimarca-Tunisia, 14:00, Stadio dell’Education City (Al Ryyan)

Francia-Australia, 20:00, Stadio Al-Janoub (Al Wakrah)

23 novembre

Gruppo E

Germania-Giappone, ore 14:00, Stadio Internazionale Khalifa (Ar Rayyn)

Spagna-Costa Rica, ore 17:00, Stadio Ahmed bin Ali (Ar Rayyn)

Gruppo F

Marocco-Croazia, ore 11:00, Stadio Al Bayt (Al Khawr)

Belgio-Canada, ore 20:00, Stadio Ahmed bin Ali (Ar Rayyn)

24 novembre

Gruppo G

Svizzera-Camerun, 11:00, Stadio Al-Janoub (Al Wakrah)

Brasile-Serbia, 20:00, Stadio Iconico (Lusail)

Gruppo H

Uruguay-Corea del Sud, 14:00, Stadio dell’Educational City (Ar Rayyan)

Portogallo-Ghana, 17:00, Stadio Ras Abu Aboud (Doha)

25 novembre

Gruppo A

Qatar-Senegal, ore 14:00, Stadio Al-Thumama (Doha)

Paesi Bassi-Ecuador, 17:00, Stadio internazionale Khalifa (Ar Rayyan)

Gruppo B

Galles-Iran, ore 11:00, Stadio Ahmed bin Ali (Ar Rayyan)

Inghilterra-Stati Uniti, 20:00, Stadio Al Bayt (Al Khawr)

26 novembre

Gruppo C

Polonia-Arabia Saudita, 14:00, Stadio Educational City (Ar Rayyan)

Argentina-Messico, 20:00, Stadio Iconico (Lusaill)

Gruppo D

Tunisia-Australia, ore 11:00, Stadio Al-Janoub (Al Wakhra)

Francia-Danimarca, 17:00, Stadio Ras Abu Aboud (Doha)

27 novembre

Gruppo E

Giappone-Costa Rica, 11:00, Stadio Ahmed bin Ali (Ar Rayyan)

Spagna-Germania, 20:00, Stadio Al Bayt (Al Khawr)

Gruppo F

Belgio-Marocco, 14:00, Stadio Al-Thumama (Doha)

Croazia-Canada, 17:00, Stadio internazionale Khalifa (Ar Rayyan)

28 novembre

Gruppo H

Corea del Sud-Ghana, 14:00, Stadio dell’Education City (Ar Rayyan)

Portogallo-Uruguay, 20:00, Stadio Iconico (Lusaill)

Gruppo G

Camerun-Serbia, 11:00, Stadio Al-Janoub (Al Wakrah)

Brasile-Svizzera, 17:00, Stadio Ras Abu Aboud (Doha)

29 novembre

Gruppo A

Ecuador-Senegal, 16:00, Stadio Internazionale Khalifa (Ar Rayyd)

Paesi Bassi-Qatar, 16:00, Stadio Al-Bayt (Al Khawr)

Gruppo B

Galles-Inghilterra, 20:00, Stadio Ahmed bin Ali (Ar Rayyan)

Iran-Stati Uniti, 20:00, Stadio Al-Thumama (Doha)

30 novembre

Gruppo D

Australia-Danimarca, 16:00, Stadio Al-Janoub, Al Wakrah

Tunisia-Francia, 16:00, Stadio dell’Education City (Ar Ryyan)

Gruppo C

Polonia-Argentina, 20:00, Stadio Ras Abu Aboud (Doha)

Arabia Saudita-Messico, 20:00, Stadio Iconico (Losaill)

1 dicembre

Gruppo F

Croazia-Belgio, 16:00, Stadio Ahmed bin Ali (Rayyan)

Canada-Marocco, 16:00, Stadio Al-Thumama (Doha)

Gruppo E

Giappone-Spagna, 20:00, Stadio internazionale Khalifa (Ar Rayyan)

Costa Rica-Germania, 20:00, Stadio Al Bayat (Al Khawr)

2 dicembre

Gruppo H

Ghana-Uruguay, 16:00, Stadio Al-Janoub (Al Wakrah)

Corea del Sud-Portogallo, 16:00, Stadio dell’Education City (Ar Rayyan)

Gruppo G

Serbia-Svizzera, 20:00, Stadio Ras Abu Aboud (Doha)

Camerun-Brasile, 20:00, Stadio Iconico (Losaill)

Ottavi di finale

3 dicembre

1A-2B, 16:00, Stadio internazionale Khalifa (Ar Rayyan)

1C-2D, 20:00, Stadio Ahmed bin Ali (Ar Rayyan)

4 dicembre

1D-2C, 16:00, Stadio Al-Thumama (Doha)

1B-2A, 20:00, Stadio Al-Bayt (Al Khawr)

5 dicembre

1E-2F, 16:00, Stadio Al-Janoub (Al Wakrah)

1G-2H, 20:00, Stadio Ras Abu Aboud (Doha)

6 dicembre

1F-2E, 16:00, Stadio dell’Education City (Ar Rayyan)

1H-2G, 20:00, Stadio Iconico (Lusaill)

Quarti di finale

9 dicembre

1A/2B-1C/2D, 16:00, Stadio dell’Education City (Ar Rayyan)

1E/2F-1G/2H, 20:00, Stadio Iconico (Lusaill)

10 dicembre

1B/2A-1D/2C, 16:00, Stadio Al-Thumama (Doha)

1F/2E-1H/2G, 20:00, Stadio Al-Bayt (Al Khawr)

Semifinali

13 dicembre

Vincente Q1-Vincente Q2, 20:00, Stadio Iconico (Lusail)

14 dicembre

Vincente Q3-Vincente Q4, 20:00, Stadio Al-Bayt (Al Khawr)

Finale 3/4 posto (17 dicembre)

Perdente SF1-Perdente SF2, 16:00, Stadio internazionale Khalifa (Al Rayyan)

Finale (18 dicembre)

Vincente SF1-Vincente SF2, 16:00, Stadio Iconico (Lusail)

Streaming e tv

Abbiamo visto il calendario dei Mondiali di Qatar 2022, ma dove vedere le varie partite in diretta tv e live streaming? La Rai trasmetterà in diretta esclusiva tutte le 64 gare del Mondiale Fifa di Qatar 2022 in chiaro, gratis: 28 su Rai 1, le altre in esclusiva su Rai 2, Rai 3 o Rai Sport. Non solo tv. Sarà possibile seguirle anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet.