Olanda Stati Uniti diretta LIVE: aggiornamenti in tempo reale

OLANDA STATI UNITI DIRETTA LIVE – Oggi, sabato 3 dicembre 2022, alle ore 16 in Qatar si gioca Olanda-Stati Uniti, partita valida per gli ottavi di finale dei Mondiali Qatar 2022. TPI seguirà LIVE l’evento con una cronaca testuale. Di seguito tutti gli aggiornamenti in tempo reale:

DIRETTA

51′ – Triplice fischio: l’Olanda batte 3-1 gli Stati Uniti e si qualifica ai quarti di finale dei Mondiali in Qatar. Se la vedrà con la vincente di Argentina-Australia, in programma stasera alle 20

45′ – Concessi 6 minuti di recupero

35′ – GOL! L’Olanda si porta sul 3-1 con Dumfries: il calciatore dell’Inter è in serata di grazia, ha servito anche i due assist per le due reti precedenti

32′ – Azione pericolosa degli Stati Uniti, Noppert anticipa in uscita Wright che altrimenti avrebbe avuto un appoggio facile per il gol del pareggio. Gara di nuovo in bilico

31′ – GOL! Wright accorcia il distacco con un gol fortunoso, il punteggio è ora di 2-1 per l’Olanda

28′ – Doppia parata di Turner, prima su un tiro da fuori, poi sul tap-in di Depay: l’attaccante olandese era però in fuorigioco

15′ – Depay prova a sorprendere con un tiro dalla distanza: Turner para e mette in calcio d’angolo

5′ – Parata di Turner su una deviazione di un difensore compagno di squadra, l’Olanda sfiora il raddoppio

4′ – Salvataggio sulla linea di De Jong, Stati Uniti vicini al gol del 2-1

1′ – Fischio d’inizio del secondo tempo, gli Stati Uniti devono rimontare due gol all’Olanda se vogliono accedere ai quarti di finale

SECONDO TEMPO

46′ – Finisce il primo tempo, l’Olanda capitalizza le uniche due occasioni da gol e va all’intervallo sul 2-0 contro gli Stati Uniti

45′ – GOL! Blind segna la rete del raddoppio dell’Olanda durante il recupero

43′ – Weah prova a sorprendere Noppert con un tiro improvviso da fuori area: il portiere olandese respinge

40′ – Mancano 5 minuti alla fine del primo tempo, partita dai ritmi bassi dopo il vantaggio dell’Olanda arrivato in apertura

23′ – Gli Stati Uniti provano a impostare l’azione e mantengono il pallino del gioco, l’Olanda aspetta bassa e si chiude

18′ – Blind prova a battere a rete da dentro l’area di rigore, ma il suo tiro è alto

10′ – GOL! Memphis Depay porta in vantaggio l’Olanda

3′ – Subito pericoloso Pulisic con un destro dall’interno dell’area di rigore, risponde il portiere dell’olanda Noppert e salva il risuoltato

1′ – Calcio d’inizio, al via il ptimo ottavo di finale del Mondiale, Olanda-Stati Uniti

Formazioni

Quali sono le probabili formazioni di Olanda Stati Uniti, partita valida per gli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022? Eccole:

OLANDA (3-4-1-2): Noppert; Timber, Van Dijk, Aké; Dumfries, F. De Jong, De Roon, Blind; Klaassen; Gakpo, Depay. CT: Van Gaal

STATI UNITI (4-3-3): Turner; Dest, Zimmermann, Ream, Robinson; McKennie, Adams, Musah; Weah, Jesus Ferreira, Pulisic. CT: Berhalter

Streaming e tv

Dove vedere Olanda Stati Uniti in diretta tv e live streaming? La partita tra Argentina e Australia andrà in onda in diretta esclusiva in chiaro (gratis) su Rai 1 con calcio d’inizio fissato alle ore 16 di oggi, sabato 3 dicembre 2022. Previsto ampio pre e post partita. Vi ricordiamo inoltre che tutte le 64 gare del Mondiale Fifa di Qatar 2022 saranno visibili in chiaro: 28 su Rai 1, le altre su Rai 2, Rai 3 o Rai Sport. Non solo tv. Sarà possibile seguire Olanda Stati Uniti anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet.

