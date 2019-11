MotoGp Valencia 2019 streaming live e diretta tv: dove vedere il GP

MOTOGP VALENCIA 2019 STREAMING TV – Oggi, domenica 17 novembre 2019, alle ore 14 si corre il Gp di Valencia 2019, 19esima gara della stagione del Motomondiale più famoso del mondo: la MotoGP.

Marc Marquez, fresco campione del Mondo, dominerà anche questa gara? Come andranno gli italiani, Valentino Rossi, Danilo Petrucci e Andrea Dovizioso? Appuntamento alle ore 8 per la risposta.

IL CALENDARIO COMPLETO DELLA MOTO GP 2019

Dove vedere il Gp di Valencia 2019 in tv? Sky Sport? Tv8? E in live streaming? Di seguito tutte le risposte nel dettaglio (orari compresi):

MotoGP Valencia streaming tv: dove vederlo in tv live e differita

Il GP di Valencia della MotoGP 2019 va in onda in diretta tv per gli abbonati Sky Sport sul canale 208 della pay-tv, cioè Sky Sport MotoGp (prove libere, qualifiche e gara vanno in onda integralmente e in diretta) e in chiaro, gratis, su TV8.

Chi non è abbonato a Sky può seguire la gara di MotoGP di oggi in differita e in chiaro – gratis – sul canale del digitale terrestre Tv8, al tasto 8 del telecomando.

Il commento delle gare di MotoGP è affidato a Guido Meda con Mauro Sanchini, mentre Rosario Triolo e Mattia Pasini raccontano la Moto3 e la Moto2.

La diretta tv della gara di domenica 17 novembre 2019, su Sky Sport MotoGp e Tv, inizia alle ore 14.

MotoGP Valencia streaming live: dove vederlo

Il Gran Premio di Valencia (Spagna) della MotoGP sarà visibile anche in diretta tv streaming tramite la piattaforma Sky Go, che consente agli abbonati Sky di vedere i programmi della tv satellitare su pc, tablet e smartphone.

Per utilizzarla, bisogna accedere con le proprie credenziali Sky ed essere – ovviamente – in possesso di un abbonamento al pacchetto Sport di Sky. SkyGo è disponibile sia sul sito ufficiale che tramite app per iOS e Android.

DOVE VEDERE TUTTE LE GARE DELLA MOTO GP 2019

Moto GP Valencia 2019 streaming tv: il programma completo del weekend e gli orari tv

Di seguito il programma con tutti gli orari del Gp Valencia 2019 in tv e streaming:

Venerdì 15 novembre 2019

Ore 8.55 – Prove libere 1 Moto3 – diretta Sky Sport MotoGP

Ore 9.50 – Prove libere 1 MotoGP – diretta Sky Sport MotoGP

Ore 10.50 – Prove libere 1 Moto2 – diretta Sky Sport MotoGP

Ore 13.10 – Prove libere 2 Moto3 . diretta Sky Sport MotoGP

Ore 14.05 – Prove libere 2 MotoGP – diretta Sky Sport MotoGP

Ore 15.05 – Prove libere 2 Moto2 – diretta Sky Sport MotoGP

Ore 16 – Qualifiche MotoE – diretta Sky Sport MotoGP

Sabato 16 novembre 2019

Ore 8.55 – Prove libere 3 Moto3 – diretta Sky Sport MotoGP

Ore 9.50 – Prove libere 3 MotoGP – diretta Sky Sport MotoGP

Ore 10.50 – Prove libere 3 Moto2 – diretta Sky Sport MotoGP

Ore 12.30 – Qualifiche Moto3 – diretta Sky Sport MotoGP

Ore 13.30 – Prove libere 4 MotoGP – diretta Sky Sport MotoGP

Ore 14.10 – Qualifiche MotoGP – diretta Sky Sport MotoGP

Ore 15.05 – Qualifiche Moto2 – diretta Sky Sport MotoGP

Ore 16.10 – Gara 1 MotoE – diretta Sky Sport MotoGP

Domenica 17 novembre 2019

Ore 8.15 – Warm Up Moto3, Moto2 e MotoGP – diretta Sky Sport MotoGP

Ore 10 – Gara 2 MotoE – diretta Sky Sport MotoGP

Ore 11 – Gara Moto3 – diretta Sky Sport MotoGP

Ore 12.20 – Gara Moto2 – diretta Sky Sport MotoGP

Ore 14 – Gara MotoGP – diretta Sky Sport MotoGP

MotoGp Valencia streaming: programmazione TV8

Di seguito la programmazione di Tv8 per la gara della MotoGp a Valencia:

Sabato 16 novembre 2019

Ore 12.35: Qualifiche Moto3 (diretta)

Ore 14.10: Qualifiche MotoGP (diretta)

Ore 15.05: Qualifiche Moto2 (diretta)

Ore 16.15: Gara 1 MotoE (diretta)

Domenica 17 novembre 2019

Ore 10.15: Gara 2 MotoE (diretta)

Ore 11:00 – Diretta gara Moto3 (23 giri)

Ore 12:20 – Diretta gara Moto2 (25 giri)

Ore 14:00 – Diretta gara MotoGP (27 giri)

MotoGp Valencia 2019 streaming: il circuito

Lungo 4005 metri suddivisi in 14 curve, il circuito Ricardo Tormo è stato inaugurato nel 1999 entrando nel calendario del motomondiale a partire dallo stesso anno. Dedicato all’omonimo pilota spagnolo scomparso prematuramente, si tratta del secondo tracciato più breve del mondiale dopo quello del Sachsenring.