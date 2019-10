MotoGp Thailandia 2019 streaming live e diretta tv: dove vedere il GP di Buriram

MOTOGP THAILANDIA 2019 STREAMING TV – Oggi, domenica 6 ottobre 2019 alle ore 9 si corre sul circuito di Buriram il Gp di Thailandia 2019, 15esima gara della stagione del Motomondiale più famoso del mondo: la MotoGP.

Dopo il netto successo nel Gp di casa, Marc Marquez dominerà anche questa gara? Lo spagnolo vuole chiudere in fretta la pratica Mondiale, e con la sua Honda ha dimostrato di avere qualcosa in più. Come andranno gli italiani, Valentino Rossi, Danilo Petrucci e Andrea Dovizioso?

Dove vedere il Gp di Thailandia 2019 in tv? Sky Sport? Tv8? E in live streaming? Di seguito tutte le risposte nel dettaglio (orari compresi):

MotoGP Thailandia streaming tv: dove vederlo in tv live e differita | GP Buriram

Il GP di Thailandia della MotoGP 2019 va in onda in diretta tv per gli abbonati Sky Sport sul canale 208 della pay-tv, cioè Sky Sport MotoGp (prove libere, qualifiche e gara vanno in onda integralmente e in diretta). Chi non è abbonato a Sky può seguire la gara di MotoGP di oggi in differita e in chiaro – gratis – sul canale del digitale terrestre Tv8, al tasto 8 del telecomando.

Il commento delle gare di MotoGP è affidato a Guido Meda con Mauro Sanchini, mentre Rosario Triolo e Mattia Pasini raccontano la Moto3 e la Moto2.

La diretta tv della gara di domenica 6 ottobre 2019, su Sky Sport MotoGp, inizia alle ore 9. Per i più appassionati, però, le dirette iniziano già alle 6, con le gare di Moto E, Moto 3 e Moto 2. Su Tv8 la MotoGP va in onda alle 14 in differita, mentre le categorie minori vanno in onda già dalle 11 con la Moto 3.

MotoGP Thailandia streaming live: dove vederlo | GP Buriram 2019

Il Gran Premio di Thailandia della MotoGP sarà visibile anche in diretta tv streaming tramite la piattaforma Sky Go, che consente agli abbonati Sky di vedere i programmi della tv satellitare su pc, tablet e smartphone.

Per utilizzarla, bisogna accedere con le proprie credenziali Sky ed essere – ovviamente – in possesso di un abbonamento al pacchetto Sport di Sky. SkyGo è disponibile sia sul sito ufficiale che tramite app per iOS e Android.

Moto GP Thailandia 2019 streaming tv: il programma completo del weekend e gli orari tv del Gp di Buriram

Di seguito il programma con tutti gli orari del Gp di Aragon 2019 in tv e streaming:

Venerdì 4 ottobre

Ore 3.55 – Prove libere 1 Moto 3

Ore 4.50 – Prove libere 1 MotoGP

Ore 5.50 – Prove libere 1 Moto 2

Ore 8.05 – Prove libere 2 Moto 3

Ore 9.05 – Prove libere 2 MotoGP

Ore 10.05 – Prove libere 2 Moto 2

Sabato 5 ottobre

Ore 3.55 – Prove libere 3 Moto 3

Ore 4.50 – Prove libere 3 MotoGP

Ore 5.50 – Prove libere 3 Moto 2

Ore 7.30 – Qualifiche Moto 3

Ore 8.30 – Prove libere 4 MotoGP

Ore 9.10 – Qualifiche MotoGP

Ore 10.05 – Qualifiche Moto 2

Domenica 6 ottobre

Ore 3.35 – Warm up Moto 3, Moto 2, MotoGP

Ore 6 – Gara Moto 3

Ore 7.20 – Gara Moto 2

Ore 9 – Gara MotoGP

MotoGp Thailandia streaming: programmazione TV8

Di seguito la programmazione di Tv8 per la gara della MotoGp in Thailandia:

Sabato 5 ottobre

14:00 – Sintesi qualifiche Moto 3, MotoGP e Moto 2

Domenica 6 ottobre

11:00 – Differita gara Moto 3

12:15 – Differita gara Moto 2

14:00 – Differita gara MotoGP

MotoGp Thailandia 2019 streaming: il circuito di Buriram

Il circuito di Buriram, noto come Chang International Circuit, in Thailandia, è stato inaugurato nel 2014. La prima edizione del Gran Premio di Thailandia risale allo scorso anno, il 2018. Lungo 4554 metri suddivisi in 12 curve, ha ben quattro lunghi rettilinei e cerve veloci. Lo scorso anno si è imposto Marquez davanti ad Andrea Dovizioso e Maverick Vinales.