GP Monza 2020 streaming e tv: dove vedere la gara di Formula 1

GP MONZA 2020 STREAMING TV – Oggi, domenica 6 settembre 2019, alle ore 15,10 torna il Mondiale di Formula 1 con uno dei Gran Premi più attesi della stagione, quello d’Italia, che si disputa sullo storico circuito di Monza. Ma dove vedere il Gp di Monza 2020 in tv? E in live streaming? E in chiaro? Quali sono gli orari? Ecco tutti i dettagli.

In tv

Come sempre la Formula 1 è una grande esclusiva dei canali Sky. La tappa del Mondiale 2020, modificato in corsa a causa della pandemia di Coronavirus, è visibile in diretta su Sky Sport F1 (canale 207). La gara, con partenza dalle 15,10 di domenica 6 settembre 2019, è visibile anche sul canale Sky Sport Uno, canale 201. La telecronaca è affidata come sempre a Carlo Vanzini.

Non solo. Chi non è abbonato a Sky può seguire il Gran Premio anche in differita in chiaro su Tv8, al tasto 8 del digitale terrestre a partire dalle ore 18,10. Appuntamento per il Gran Premio d’Italia in diretta domenica 6 settembre alle ore 15,10.

Gp Monza 2020: orari tv (Sky e Tv8)

Il Gp di Monza 2019 va in onda in diretta su Sky. Partenza della gara domenica alle 15,10 su Sky Sport Uno e Sky Sport F1, ma anche in chiaro (in differita) su Tv8. Questo il dettaglio degli orari tv:

Gran Premio: domenica 6 settembre ore 15,10 diretta su Sky Sport F1; differita su TV8 alle 18,10

Streaming live

Gli appassionati di motori hanno la possibilità di seguire il Gran Premio d’Italia anche in live streaming, su Sky Sport F1 HD che come di consueto dà la possibilità, ai soli abbonati, di sfruttare il servizio di streaming Sky Go. Per utilizzarlo gli utenti della piattaforma satellitare devono scaricare l’app Sky Go. Il servizio di streaming consente di vedere le trasmissioni in ogni luogo sul proprio Pc o Mac, ma anche su smartphone o tablet. I sistemi operativi compatibili per Pc sono Windows 7 o superiori e per un dispositivo apple invece MAC OSX 10.9 o superiori.

