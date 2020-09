Formula 1, Gp Monza 2020 diretta LIVE

GP MONZA 2020 DIRETTA LIVE – Oggi, domenica 6 settembre 2020, alle ore 15,10 si corre il GP di Monza 2020, ottava prova del Mondiale 2020 di Formula 1. TPI seguirà la gara in diretta LIVE. Seguite il Gran Premio con noi!

DIRETTA

Ore 16,40 – La situazione al momento – Ecco la top 5 a 13 giri dalla fine del Gp di Monza 2020: Gasly, Sainz, Stroll, Norris, Bottas.

Ore 16,39 – Hamilton 14esimo – Hamilton prende Albon per la 14esima posizione. Avrebbe bisogno di una Safety per rimettersi in gara.

Ore 16,26 – Hamilton sconta la penalità – Il pilota della Mercedes sconta la penalità e rientra in pista in 17esima posizione. Il leader della corsa ora è Gasly. Alle sue spalle le due Alfa Romeo di Raikkonen e Giovinazzi.

Ore 16,24 – Ri-partiti! – Semafori spenti: le monoposto sfrecciano sulla griglia di partenza! Grande partenza di Raikkonen.

Ore 16,20 – Si torna in pista – Le monoposto tornano in pista. Giro dietro alla safety car, poi in griglia e nuova partenza del GP d’Italia.

Ore 16,09 – Si riparte alle 16,20 – Viene comunicato che le monoposto torneranno in pista alle ore 16,20. Giro dietro alla safety car, poi in griglia e nuova partenza del GP d’Italia.

Ore 15,57 – Penalità per Hamilton – Non solo Giovinazzi. Anche Hamilton viene penalizzato per essere entrato in pit lane chiusa: 10 secondi. Quando ricomincerà la gara, Lewis dovrà andare ai box e ripartire da lì: il che vuol dire perdere almeno 34 secondi.

Ore 15,54 – La top 10 in attesa della ripartenza – Ecco la top 10 in attesa della ripartenza del GP: Hamilton, Stroll, Gasly, Raikkonen, Giovinazzi, Sainz, Norris, Bottas, Latifi, Ricciardo.

Ore 15,53 – Bandiera rossa – Bandiera rossa dopo l’incidete di Leclerc. Le squadre si fermano in pit lane in attesa della ripartenza del GP di Monza 2020.

Ore 15,52 – 10 secondi di penalità a Giovinazzi – Il pilota dell’Alfa Romeo Giovinazzi è stato penalizzato con 10 secondi per essere entrato in pit lane quando era chiusa.

Ore 15,50 – Leclerc si schianta alla parabolica – Incidente per il pilota della Ferrari Leclerc che perde il posteriore e si schianta contro le barriere ad alta velocità. Il ferrarista sta bene.

Ore 15,43 – Safety Car – La Haas di Magnussen si ferma a bordo del tracciato. Entra la Safety Car. Solo Hamilton e Giovinazzi hanno fatto la sosta: i due piloti sono sotto investigazione perché la pit lane sarebbe stata chiusa.

Ore 15,23 – Vettel si ritira – Dopo 7 giri Sebastian Vettel entra ai box e si ritira per un problema tecnico (forse ai freni). L’incubo continua.

Ore 15,15 – Grande partenza di Hamilton – Grande partenza di Hamilton che mantiene la testa della corsa. Male invece Bottas (colpa della mappatura unica?) superato da Sainz, Norris, Perez e Ricciardo.

Ore 15,14 – Partiti! – I semafori si spengono: parte il Gp di Monza 2020!

Ore 15,10 – Pochi minuti al via – Le monoposto fanno il giro pre gara e si schierano sulla griglia di partenza

Ore 14,55 – Inno di Mameli – È il momento dell’inno di Mameli che viene suonato dalla banda dell’esercito italiano. Sopra il circuito sfrecciano le frecce tricolori. I piloti indossano delle maglie nere contro il razzismo.

Ore 14,50 – Tutto pronto – Le auto sono in griglia di partenza. Per ora il cielo è parzialmente nuvoloso e non è prevista pioggia. Al momento quindi sul tracciato brianzolo si partirà sull’asciutto. La temperatura è intorno ai 27 gradi. Alle 15,10 lo start. Chi vincerà il GP di Monza 2020?

La griglia

Pole position per il campione del mondo in carica, Lewis Hamilton. Alle sue spalle il compagno di squadra in Mercedes Valterri Bottas. In seconda fila Sainz (McLaren) e Perez (Racing Point). Male le Ferrari: 13esimo Leclerc (settima fila); 17esimo Vettel (nona fila). Di seguito la griglia di partenza del GP di Monza 2020:

PRIMA FILA

1 Lewis Hamilton (Ing/Mercedes)

2 Valtteri Bottas (Fin/Mercedes)

SECONDA FILA

3 Carlos Sainz Jr. (Spa/McLaren)

4 Sergio Perez (Mes/Racing Point)

TERZA FILA

5 Max Verstappen (Ola/Red Bull)

6 Lando Norris (Ing/McLaren)

QUARTA FILA

7 Daniel Ricciardo (Aus/Renault)

8 Lance Stroll (Can/Racing Point)

QUINTA FILA

9 Alexander Albon (Tai/Red Bull)

10 Pierre Gasly (Fra/Alpha Tauri)

SESTA FILA

11 Daniil Kvyat (Rus/Alpha Tauri)

12 Esteban Ocon (Fra/Renault)

SETTIMA FILA

13 Charles Leclerc (Mon/Ferrari)

14 Kimi Raikkonen (Fin/Alfa Romeo)

OTTAVA FILA

15 Kevin Magnussen (Dan/Haas)

16 Romain Grosjean (Fra/Haas)

NONA FILA

17 Sebastian Vettel (Ger/Ferrari)

18 Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

DECIMA FILA

19 George Russell (Ing/Williams)

20 Nicholas Latifi (Can/Williams)

GP Monza 2020 in diretta tv e live streaming

Dove vedere il Gp di Monza 2020 in tv e in live streaming? Come sempre la Formula 1 è una grande esclusiva dei canali Sky. La tappa del Mondiale 2020, modificato in corsa a causa della pandemia di Coronavirus, è visibile in diretta su Sky Sport F1 (canale 207). La gara, con partenza dalle 15,10 di domenica 6 settembre 2019, è visibile anche sul canale Sky Sport Uno, canale 201. La telecronaca è affidata come sempre a Carlo Vanzini. Non solo. Chi non è abbonato a Sky può seguire il Gran Premio anche in diretta in chiaro su Tv8, al tasto 8 del digitale terrestre. Gli appassionati di motori hanno la possibilità di seguire il Gran Premio d’Italia anche in live streaming, su Sky Sport F1 HD che come di consueto dà la possibilità, ai soli abbonati, di sfruttare il servizio di streaming Sky Go. Per utilizzarlo gli utenti della piattaforma satellitare devono scaricare l’app Sky Go. Il servizio di streaming consente di vedere le trasmissioni in ogni luogo sul proprio Pc o Mac, ma anche su smartphone o tablet. I sistemi operativi compatibili per Pc sono Windows 7 o superiori e per un dispositivo apple invece MAC OSX 10.9 o superiori.

