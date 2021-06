Europei di calcio 2021: dove si giocano le partite, gli stadi di Euro 2020

Dove si giocano (stadi) le partite degli Europei di calcio 2021 (Euro 2020) in programma dall’11 giugno in giro per l’Europa? Dall’Olimpico di Roma al mitico Wembley di Londra, si giocheranno 51 partite in 11 città e altrettanti stadi. Ma vediamo insieme tutti gli impianti del primo Europeo di calcio itinerante:

Londra, Wembley Stadium : finale e semifinali, due gare degli ottavi, tre della fase a gironi;

: finale e semifinali, due gare degli ottavi, tre della fase a gironi; San Pietroburgo, Saint Petersburg Stadium : sei partite della fase a gironi, un quarto di finale;

: sei partite della fase a gironi, un quarto di finale; Roma, Stadio Olimpico : tre gare della fase a gironi, un quarto di finale;

: tre gare della fase a gironi, un quarto di finale; Baku, Olimpiya Stadionu : tre gare della fase a gironi, un quarto di finale;

: tre gare della fase a gironi, un quarto di finale; Monaco di Baviera, Football Arena München : tre gare della fase a gironi, un quarto di finale;

: tre gare della fase a gironi, un quarto di finale; Amsterdam, Johan Cruijff Arena : tre gare della fase a gironi, un ottavo di finale;

: tre gare della fase a gironi, un ottavo di finale; Bucarest, Arena Nationala : tre gare della fase a gironi, un ottavo di finale;

: tre gare della fase a gironi, un ottavo di finale; Budapest, Ferenc Puskás Stadium : tre gare della fase a gironi, un ottavo di finale;

: tre gare della fase a gironi, un ottavo di finale; Copenhagen, Parken Stadium : tre gare della fase a gironi, un ottavo di finale;

: tre gare della fase a gironi, un ottavo di finale; Glasgow, Hampden Park : tre gare della fase a gironi, un ottavo di finale;

: tre gare della fase a gironi, un ottavo di finale; Siviglia, Estadio La Cartuja Sevilla: tre gare della fase a gironi, un ottavo di finale.

Capienza

Ma vediamo la capienza dei vari stadi per gli Europei di calcio 2021:

STADIO OLIMPICO, ROMA (ITALIA): 16mila spettatori

Inaugurato nel 1953, l’Olimpico ospiterà la gara inaugurale tra Italia e Turchia. Poi seguiranno Italia-Svizzera (16 giugno ore 21), Italia-Galles (20 giugno ore 18) e un quarto di finale (3 luglio).

STADIO PARKEN, COPENAGHEN (DANIMARCA): 16,5 mila spettatori

Inaugurato nel 1992, allo Stadio Parken andranno in scena Danimarca-Finlandia (sabato 12 ore 18), Danimarca-Belgio (17 giugno ore 18), Russia-Danimarca (21 giugno ore 21), ed un ottavo di finale (28 giugno).

STADIO SAN PIETROBURGO, SAN PIETROBURGO (RUSSIA): 33 mila spettatori

Lo Stadio San Pietroburgo, noto anche come Gazprom Arena, ospiterà Belgio-Russia (12 giugno ore 21), Polonia-Slovacchia (14 giugno ore 18),Finlandia-Russia (16 giugno ore 15), Svezia-Slovacchia (18 giugno ore 15), Finlandia-Belgio (21 giugno ore 21), Svezia-Polonia (23 giugno ore 18), ed un quarto di finale (2 luglio). Inaugurato nel 2017.

JOHAN CRUIJFF ARENA, AMSTERDAM (OLANDA): 12mila spettatori

Inaugurato nel 1996, la Johan Cruijff Arena farà da palcoscenico alle seguenti sfide di Euro2020: Olanda-Ucraina (13 giugno ore 21), Olanda-Austria (17 giugno ore 21), Macedonia del Nord-Olanda (21 giugno ore 18), ed un ottavo di finale (26 giugno).

STADIO OLIMPICO, BAKU (AZERBAIGIAN): 31mila spettatori

Lo Stadio Olimpico di Baku ospiterà Galles-Svizzera (12 giugno ore 15), Turchia-Galles (16 giugno ore 18), Svizzera-Turchia (20 giugno ore 18), ed un quarto di finale (3 luglio). Di recente inaugurazione (2015).

ARENA NAȚIONALĂ, BUCAREST (ROMANIA): 13mila spettatori

Inaugurato nel 2011. Le partite che andranno in scena a Bucarest sono Austria-Macedonia del Nord (13 giugno ore 18), Ucraina-Macedonia del Nord (17 giugno ore 15), Ucraina-Austria (21 giugno ore 18), ed un ottavo di finale (28 giugno).

WEMBLEY STADIUM, LONDRA (INGHILTERRA): 22mila spettatori

Il Wembley Stadium sarà sede di una serie di partite della fase a gironi ma soprattutto ospiterà la finale di Euro 2020. Oltre all’ultimo atto del campionato europeo, in programma l’11 luglio, a Wembley si giocheranno Inghilterra-Croazia (13 giugno ore 15), Inghilterra-Scozia (18 giugno ore 21), Repubblica Ceca-Inghilterra (22 giugno ore 21), due ottavi di finale (26 e 29 giugno) e le semifinali (6 e 7 luglio). Inaugurato nel 2007.

PUSKÁS ARÉNA, BUDAPEST (UNGHERIA): 65mila spettatori

Unico stadio a prevedere il 100 per cento della sua capienza è la Puskas Arena con i suoi 65mila spettatori. Inaugurato nel 2019, l’impianto sarà sede di Ungheria-Portogallo (15 giugno ore 18), Ungheria-Francia (19 giugno ore 15), Portogallo-Francia (23 giugno ore 21), ed un ottavo di finale (27 giugno).

STADIO DE LA CARTUJA, SIVIGLIA (SPAGNA): 18mila spettatori

Altro stadio di Euro2020 sarà La Cartuja di Siviglia, inaugurato nel 1999. Qui saranno ammessi 18mila spettatori, i quali potranno assistere a Spagna-Svezia (14 giugno ore 21), Spagna-Polonia (19 giugno ore 21), Slovacchia-Spagna (23 giugno ore 18) e un ottavo di finale (27 giugno).

ALLIANZ ARENA, MONACO DI BAVIERA (GERMANIA): 14mila spettatori

Inaugurata nel 2005, l’Allianz Arenza ospiterà le seguenti partite: Francia-Germania (15 giugno ore 21), Portogallo-Germania (19 giugno ore 18), Germania-Ungheria (23 giugno ore 21), ed un quarto di finale (2 luglio).

HAMPDEN PARK, GLASGOW (SCOZIA): 13mila spettatori

Inaugurato nel 1903, Hampden Park sarà lo stadio più anziano di Euro2020 e metterà a disposizione 13mila posti. Qui andranno in scena Scozia-Repubblica Ceca (14 giugno ore 15), Croazia-Repubblica Ceca (18 giugno ore 18), Croazia-Scozia (22 giugno ore 21), ed un ottavo di finale (29 giugno).

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto gli stadi degli Europei di calcio 2021 (Euro 2020), ma dove vedere le partite in diretta tv e live streaming? Tutte le partite saranno trasmesse in tv sia in chiaro sia via satellite. Per seguire basterà sintonizzarsi sui canali Rai (gratis) che trasmetterà tutti i match dell’Italia (ma non solo) e su Sky Sport che manderà in onda tutte le partite dell’Europeo. Non solo tv. Sarà possibile seguire l’evento sportivo anche in live streaming tramite le piattaforme RaiPlay.it (gratis, basta registrarsi) e SkyGo (riservata agli abbonati Sky).