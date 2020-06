Europa League, final eight: calendario, date, stadi e dove vedere le partite

L’Europa League 2020 verrà decisa alle final eight. La Uefa ha deciso di attuare la stessa formula che sarà usata per la Champions League, ma con altra sede. Invece di Lisbona, si giocherà in Germania tra il 10 e il 21 agosto. Prima però si ripartirà dagli ottavi: sei ancora i match da disputare per quanto riguarda il ritorno (Copenaghen-Basaksehir, Wolverhampton-Olympiakos, Bayer Leverkusen-Rangers, Shakhtar-Wolfsburg, Basilea-Eintracht e Manchester United-LASK). Discorso diverso per Inter-Getafe e Roma-Siviglia, le cui sfide di andata non sono mai state giocate e saranno già in partita secca, in sede ancora da confermare. Le partite si giocheranno il 5 e il 6 agosto su due orari: ora 18,55 e ore 21. Poi il via alla Final Eight. Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Date e città

Le final eight della Uefa Europa League si giocheranno nelle seguenti date: quarti il 10 e 11 agosto; semifinali il 16 e 17 agosto: finale a Colonia il 21 agosto. Tutte le partite inizieranno alle ore 21. In quali città si giocheranno le partite? Oltre a Colonia (sede della finale), saranno Duisburg, Gelsenkirchen e Düsseldorf ad ospitare la Final Eight dell’Europa League 2020. Danzica, sede originaria della finale, è stata spostata al 2021 e, come nel caso della Champions, slittano tutte le altre programmate: Siviglia va al 2022 e Budapest al 2023.

Le parole di Ceferin

“Sono lieto che quasi tutte le nostre competizioni possano riprendere. Sono sicuro che non dovremo sopportare a lungo l’assenza di tifosi, che – più prima che poi – potranno tornare negli stadi”. Queste le parole del presidente Ceferin. “La UEFA ha preso una decisione audace, quella di rinviare EURO 2020. Così facendo, però, ha creato lo spazio che consentirà di riprendere e concludere le competizioni nazionali per club in tutta Europa. Anche se il calcio ha incontrato grandi difficoltà a causa della pandemia, gli effetti sarebbero stati molto più pesanti se non avessimo dimostrato la nostra leadership già nelle fasi iniziali. La comunità del calcio ha lavorato insieme e ha dimostrato grande unità in questa crisi senza precedenti. Voglio ringraziare la FIFA, le altre confederazioni, le federazioni nazionali, i club, le leghe, i giocatori e le autorità per il continuo sostegno e impegno. Sono convinto che usciremo dalla crisi più forti e con legami più stretti che mai. Infine – ha concluso Ceferin – un sentito messaggio di apprezzamento e gratitudine alle centinaia di migliaia di eroi che hanno lavorato instancabilmente in prima linea durante la pandemia di COVID-19. La loro dedizione e il loro coraggio hanno permesso alla società e al calcio di tornare così velocemente. Senza i loro sforzi e sacrifici, niente di tutto questo sarebbe stato possibile”.

Final eight Europa League tv e streaming

Dove vedere le final eight di Europa League in tv e streaming? Tutte le partite della Uefa Europa League saranno trasmesse dalla tv satellitare Sky Sport. Alcune però potranno essere visibili in chiaro tramite il canale Tv8. Sarà possibile seguire i match in streaming tramite la piattaforma SkyGo.

Supercoppa Europea

Dove si giocherà la Supercoppa Europea? La Supercoppa Europea (tra la vincitrice della Champions League e quella dell’Europa League) si giocherà a Budapest il 24 settembre.

