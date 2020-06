La Uefa ha deciso: la Champions League 2020, interrotta dall’emergenza Coronavirus, verrà decisa alle final eight. Dopo il recupero degli ottavi di finale, sarà Lisbona dal 12 al 23 agosto la città che ospiterà le fasi finali per assegnare il trofeo. Si tratterà di una vera e propria final eight: otto squadre a lottare per mettere le mani sulla Coppa più ambita. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Ottavi di finale

Non cambiano le sedi degli ottavi di finale per Juventus e Napoli, in programma 7 e 8 agosto. I bianconeri ospiteranno il Lione a Torino (andata sconfitta per 1-0 in Francia); il Napoli giocherà al Camp Nou a Barcellona (andata 1-1 al San Paolo). Stessa sorte per le altre due sfide in programma: Bayern-Chelsea (3-0 per i tedeschi all’andata) e Manchester City-Real Madrid (2-1 per la squadra di Guardiola all’andata).

Final eight

Poi, come detto, spazio alle final eight della Uefa Champions League. Queste le date (il calendario) della Final Eight di Champions League a Lisbona, in cui si prevede di giocare in due stadi: