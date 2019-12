Coppa del mondo di sci, Dominik Paris vince a Bormio sulla Stelvio

Uno strepitoso Dominik Paris vince, per il terzo anno consecutivo, la discesa libera di Coppa del mondo di sci a Bormio. Lo sciatore azzurro, 30 anni, ha dominato in lungo e in largo la competizione di oggi, venerdì 27 dicembre 2019.

Alla fine, Paris ha segnato un tempo di 1’49″56 precedendo lo svizzero Beat Feuz (1’49″95) e l’austriaco Matthias Mayer (1’49″98). Per lui si tratta della quarta vittoria in carriera sulla Stelvio, a Bormio (2012, 2017, 2018 e ora 2019) che si aggiunge anche al successo nel SuperG del 2018. In generale, Paris ha collezionato 17 successi in Coppa del mondo di sci.

Felicissimo lo sciatore all’arrivo sul traguardo: “Ho rischiato abbastanza oggi. Alla Carcentina ho perso un po’ di velocità quando ho sbattuto contro un palo, però mi sono salvato abbastanza bene. Mi piace quando la neve è dura, mi diverto. Non va sempre bene, ma io ci provo sempre a tutta. Ogni gara è una nuova sfida, io metto tutto in pista per fare il meglio possibile, non si sa mai come va a finire e questo è il bello dello sport. Mi sento un po’ il padrone di questa pista, su questo tracciato è come se fossi veramente a casa mia”.

Per quanto riguarda gli altri italiani in gara, stamattina è arrivato il 18esimo posto per Mattia Casse (1’51″75), il 29esimo per Emanuele Buzzi (1’52″56), il 31esimo per Peter Fill (1’52″66), il 36esimo per Matteo Marsaglia (1’53″02) e il 45esimo per Davide Cazzaniga (1’55″48).

La discesa di oggi era il recupero della gara annullata sabato 21 dicembre per maltempo in Val Gardena. Domani, sabato 28 dicembre, ci sarà un’altra discesa sulla Stelvio, sui 3.270 metri. E anche in quell’occasione il nostro Dominik Paris avrà l’occasione di dire la sua.

