Coppa del mondo di sci, Brignone vince il gigante di Courchevel

Federica Brignone entra ancora di più nella storia dello sci alpino: oggi, martedì 17 dicembre 2019, l’italiana ha infatti vinto il gigante di Courchevel alla Coppa del mondo in corso in Francia, grazie a una strepitosa seconda manche che le ha permesso di scalare ben due posizioni rispetto al risultato della prima.

Dopo la prima frazione, infatti, Brignone era terza, a 6 centesimi dalla Holtmann. Tuttavia, grazie anche a una ottima partenza di seconda manche, Fede è riuscita a rimontare lo svantaggio, chiudendo in 2’12”59 con 4 centesimi di vantaggio sulla Holtmann e 44 sulla Holdener.

Felicissima la Brignone sul traguardo: “Ero stata vicina alla vittoria nelle ultime gare – ha detto – e oggi ho spinto al massimo, avevo buone sensazioni. Questa è la mia pista preferita, sono davvero felice. Grazie al mio fan club, grazie ragazzi”.

Per Federica Brignone, 29 anni, di La Salle, si tratta dell’undicesimo successo di Coppa del Mondo, il sesto in gigante. Così, arriva per lei un risultato straordinario nella Coppa del mondo in corso in questi giorni, dopo i due secondi posti di Killington (gigante) e St. Moritz (superG).

Con il successo di oggi, la campionessa italiana si porta a casa non soltanto il pettorale rosso di specialità, ma anche il secondo posto in classifica generale dietro alla Shiffrin.

Gli altri piazzamenti

Come già anticipato, Holtmann e Holdener si sono piazzate al secondo e al terzo posto, mentre ai piedi del podio sono arrivate a pari merito la ceca Vlhova e la tedesca Rebensburg.

Solo settima invece Marta Bassino, che scivola un po’ indietro in classifica, nonostante l’ottimo tempo registrato stamattina nella prima manche. Sofia Goggia è arrivata invece 16esima, guadagnando però ben dieci posizioni, mentre l’altra italiana, Irene Curtoni, si è piazzata al 28esimo posto finale. La leader della Coppa del Mondo, Mikaela Shiffrin, nel gigante di Courchevel si è qualificata solo 17esima.