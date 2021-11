Derby Milan-Inter, scintille in tribuna tra Ghali e Salvini | VIDEO

Gestacci e scintille tra Matteo Salvini e Ghali durante il derby Milan-Inter di ieri sera. Le immagini, pubblicate dalla pagina Welcome to favelas, ritraggono il rapper e il leader della Lega in tribuna d’onore allo stadio San Siro, dopo il gol del pareggio dei rossoneri. Entrambi sono appassionati di calcio e soprattutto tifosi del Milan. Nel breve filmato si vede Ghali in piedi gesticolare e urlare in direzione di Salvini, il quale resta seduto, ma, piuttosto stizzito, replica facendo il gesto di mandare baci ed esulta. Seduto davanti all’ex ministro c’è Paolo Maldini, storica bandiera rossonera e ora dirigente del club.

Non sono noti i motivi di questo diverbio. Da segnalare la risposta al video arrivata dalla Lega: “Matteo Salvini – si legge in una nota – è stato aggredito verbalmente da Ghali durante il primo tempo di Milan-Inter di ieri sera. Il leader della Lega era in tribuna con il figlio, e subito dopo il gol del pareggio gli si è avvicinato il rapper in evidente stato di agitazione. Ghali ha urlato una serie di insulti e di accuse farneticanti a proposito dell’immigrazione – cercando di filmarsi col cellulare – ed è stato subito allontanato, tra lo sconcerto degli altri spettatori. La società rossonera si è scusata con Salvini, che sul momento non aveva riconosciuto Ghali né aveva compreso i motivi della sua alterazione”.

Si attende una replica, magari via social, da parte del cantante. Quel che è certo è che tra i due da tempo non scorre buon sangue. In un brano che risale al 2019, il rapper gli dava del fascista: “Alla partita del Milan ero in tribuna con gente / C’era un politico fascista che annusava l’ambiente”. E ancora prima, nel 2015, Ghali aveva pubblicato un freestyle intitolato proprio “Salvini”.

