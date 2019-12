Sorteggi ottavi Champions League 2019 2020: tutti gli accoppiamenti e le partite

SORTEGGI OTTAVI CHAMPIONS LEAGUE – Si sono svolti oggi, 16 dicembre 2019, i sorteggi degli ottavi di Champions League 2019 2020. Conclusa la fase a gironi, la Coppa dei Campioni tornerà a febbraio con le sfide a eliminazione diretta. Tre le squadre italiane ancora in corsa: Juventus, Napoli e Atalanta. Ecco le partite e gli accoppiamenti usciti dall’urna di Nyon.

Ecco le partite degli ottavi di Champions League. Sorteggio fortunato per Juventus e Atalanta che pescano rispettivamente Lione e Valencia, male il Napoli che se la vedrà con il Barcellona.

Borussia Dortmund-Paris Saint-Germain

Real Madrid-Manchester City

Atalanta-Valencia

Atletico Madrid-Liverpool

Chelsea-Bayern Monaco

Lione-Juventus

Tottenham-Lipsia

Napoli-Barcellona

Champions League 2019 2020 ottavi: le 16 squadre qualificate

Sono sedici le squadre qualificate per la prima fase di eliminazione diretta della Champions League 2019 2020. I club sono stati divisi in due fasce, a seconda della classifica raggiunta alla fine della fase a gironi. Tra le italiane, l’unica in prima fascia è la Juventus, mentre Napoli e la sorprendente Atalanta sono in seconda.

Mai come quest’anno si può dire che il livello di questi ottavi è altissimo, con quasi tutte le più grandi squadre d’Europa presenti nell’urna di Nyon.

Teste di serie: PSG (Francia), Bayern Monaco (Germania), Manchester City (Inghilterra), Juventus (Italia), Liverpool (Inghilterra), Barcellona (Spagna), Lipsia (Germania), Valencia (Spagna).

Seconda fascia: Real Madrid (Spagna), Tottenham (Inghilterra), Atalanta (Italia), Atletico Madrid (Spagna), Napoli (Italia), Borussia Dortmund (Germania), Lione (Francia), Chelsea (Inghilterra).

Nessuna squadra può essere sorteggiata contro un’altra già affrontata nella fase a gironi o proveniente dalla stessa federazione. Le vincitrici dei gironi (teste di serie) giocano fuori casa la gara di andata degli ottavi e in casa quella di ritorno.

Le partite di andata si disputeranno il 18, 19, 25 e 26 febbraio, quelle di ritorno il 10, 11, 17 e 18 marzo. Tutte le gare inizieranno alle 21:00. Il sorteggio dei quarti, delle semifinali e della finale è in programma il 20 marzo.

Sorteggi Champions League diretta live: il calendario Di seguito tutte le date riguardanti le prossime fasi della Coppa. Ottavi di finale 8/19 e 25/26 2020 febbraio: ottavi di finale, andata

10/11 e 17/18 2020 marzo: ottavi di finale, ritorno Quarti di finale 20 marzo: sorteggio quarti di finale e semifinali 7/8 aprile 2020: quarti di finale, andata

14/15 aprile 2020: quarti di finale, ritorno Semifinali 28/29 aprile 2020: semifinali, andata

5/6 maggio 2020: semifinali, ritorno Finale Sabato 30 maggio 2020 all’Atatürk Olimpiyat Stadı di Istanbul