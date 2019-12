Sorteggi Champions League streaming e diretta tv: dove vederli live | Ottavi 2019 2020

SORTEGGI CHAMPIONS LEAGUE STREAMING TV – Oggi, 16 dicembre 2019, a Nyon va in scena il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League 2019 2020. Un appuntamento da non perdere sopratutto per i tifosi delle tre squadre italiane ancora presenti nella massima competizione calcistica per club, vale a dire Juventus, Napoli e Atalanta. Ma come fare per seguire il sorteggio in diretta tv e in streaming?

Completata la fase a gironi, sono 16 le squadre che si sono qualificate alla fase a eliminazione diretta, e che si scontreranno negli ottavi di finale, con gare di andata e ritorno. Tre come detto le italiane, con l’unica defezione dell’Inter, finita in Europa League. Gli ottavi di Champions di disputeranno tra febbraio e marzo 2020.

Dove vedere il sorteggio della Champions League 2019 2020 in tv o live streaming? Sky Sport? Rai? Dazn? Mediaset? Di seguito tutte le risposte nel dettaglio con dirette e orari tv:

Sorteggi Champions League: dove vederli in tv | Ottavi 2019 2020

A trasmettere in diretta i sorteggi di Champions, previsti oggi 16 dicembre 2019 alle ore 12, sono Sky e Mediaset, che detengono i diritti tv della Coppa per l’Italia. Il sorteggio è visibile in chiaro per tutti sul Canale 20, al tasto 20 del telecomando sul digitale terrestre.

La rete di proprietà Mediaset, diretta da Marco Costa, si collegherà a partire dalle 11.55 dall'”Uefa Head Quarter” di Nyon. Conosceremo quindi il futuro europeo delle tre squadre italiane ancora in Champions, Juventus, Napoli e Atalanta. Il sorteggio sarà commentato da Massimo Callegari e Giorgia Rossi. Inviato nella città svizzera, Angiolo Radice. Inoltre, i sorteggi di Champions League saranno visibile anche in live streaming su “Sportmediaset.it” e sull’app “SportMediaset” (gratuita per tutti i sistemi operativi).

Ovviamente l’evento sarà seguito anche in diretta su Sky. Ampia copertura su Sky Sport 24 e Sky Sport Football; in studio, per il sorteggio di Champions League, Leo Di Bello, Paolo Condò e Gianluca Di Marzio. Inviato nella città elvetica Alessandro Alciato. Evento live anche in streaming su skysport.it.

Infine i sorteggi degli ottavi di Champions saranno visibili anche su Eurosport, il canale visibile sulle piattaforme Sky e DAZN. Anche TPI li seguirà in diretta con la nostra diretta testuale.

Dove vedere i sorteggi Champions League in live streaming

In live streaming l’evento sarà visibile sulle piattaforme SkyGo (in abbonamento), EurosportPlayer (in abbonamento), SportMediaset.it e MediasetPlay. Inoltre si potrà seguire il sorteggio di oggi tramite il sito della Uefa e su NOWTV, servizio a pagamento.

Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno i sorteggi della Uefa Champions League in streaming: ecco tutti i siti (legali) dove vedere il calcio in streaming.

Esistono vari modi per vedere gli eventi di calcio di ogni competizione in diretta streaming sul proprio dispositivo elettronico, sia esso un PC, uno smartphone o un tablet.

In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale.

Sorteggi Champions League streaming: le squadre qualificate

Sono sedici le squadre qualificate per la prima fase di eliminazione diretta della Champions League 2019 2020. I club sono stati divisi in due fasce, a seconda della classifica raggiunta alla fine della fase a gironi. Tra le italiane, l’unica in prima fascia è la Juventus, mentre Napoli e la sorprendente Atalanta sono in seconda.

Mai come quest’anno si può dire che il livello di questi ottavi è altissimo, con quasi tutte le più grandi squadre d’Europa presenti nell’urna di Nyon.

Teste di serie: PSG (Francia), Bayern Monaco (Germania), Manchester City (Inghilterra), Juventus (Italia), Liverpool (Inghilterra), Barcellona (Spagna), Lipsia (Germania), Valencia (Spagna).

Seconda fascia: Real Madrid (Spagna), Tottenham (Inghilterra), Atalanta (Italia), Atletico Madrid (Spagna), Napoli (Italia), Borussia Dortmund (Germania), Lione (Francia), Chelsea (Inghilterra).

Sorteggi Champions League streaming: le possibili avversarie delle italiane

Quali squadre potrebbero pescare le italiane nell’urna di Nyon? Ecco i possibili accoppiamenti.

Juventus: Real Madrid, Tottenham, Borussia Dortmund, Lione, Chelsea

Napoli: PSG, Bayern Monaco, Manchester City, Barcellona, Lipsia, Valencia

Atalanta: PSG, Bayern Monaco, Liverpool, Barcellona, Lipsia, Valencia