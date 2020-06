Bologna Juventus streaming e tv: dove vedere la partita della Serie A

Bologna Juventus streaming live, diretta tv e probabili formazioni

BOLOGNA JUVENTUS STREAMING TV – Questa sera, lunedì 22 giugno 2020, alle ore 21,45 Bologna e Juventus scendono in campo allo stadio Dall’Ara di Bologna (senza tifosi) per la 27esima giornata della Serie A 2019-2020. Ma dove sarà possibile vedere Bologna Juventus in diretta tv e live streaming? Sky Sport? Dazn? Rai? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita della Serie A nel dettaglio:

Bologna Juventus: dove vederla in tv

La partita di Serie A tra Bologna e Juventus sarà visibile in diretta tv esclusiva via satellite sui canali Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Bologna Juventus è in programma per le ore 21,45 di oggi, lunedì 22 giugno 2020.

Dove vedere la partita in live streaming

In live streaming la partita di Serie A Bologna Juventus sarà visibile tramite la piattaforma, riservata agli abbonati Sky, SkyGo, che consente di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate. Anche in qualche paese estero. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Bologna Juventus in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Mbaye; Dominguez, Poli; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.

Juventus (4-3-3): Szczesny, Alex Sandro, Chiellini, de Ligt, Cuadrado, Ramsey, Bentancur, Matuidi, Ronaldo, Dybala, Costa.

