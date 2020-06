Calendario Serie A, date e orari ufficiali di tutte le partite

Oggi, 1 giugno 2020, sono state rese note le date e gli orari ufficiali del calendario della Serie A 2019-2020, il massimo campionato di calcio italiano che tornerà in campo dopo l’emergenza Coronavirus. Si ripartirà il 20 giugno con i recuperi di Torino-Parma (ore 19,30) ed Hellas Verona-Cagliari (ore 21,45). Il giorno successivo andranno invece in scena Atalanta-Sassuolo ed Inter-Sampdoria. Di seguito le date e gli orari del “nuovo” calendario della Serie A fino alla 35esima giornata:

27a giornata

22/06/2020 Lunedì 19.30 LECCE — MILAN SKY

22/06/2020 Lunedì 19.30 FIORENTINA — BRESCIA SKY

22/06/2020 Lunedì 21.45 BOLOGNA – JUVENTUS SKY

23/06/2020 Martedì 19.30 HELLAS VERONA — NAPOLI DAZN

23/06/2020 Martedì 19.30 SPAL — CAGLIARI SKY

23/06/2020 Martedì 21.45 GENOA — PARMA DAZN

23/06/2020 Martedì 21.45 TORINO — UDINESE SKY

24/06/2020 Mercoledì 19.30 INTER – SASSUOLO DAZN

24/06/2020 Mercoledì 21.45 ATALANTA — LAZIO SKY

24/06/2020 Mercoledì 21.45 ROMA — SAMPDORIA SKY

28a giornata

26/06/2020 Venerdì 21.45 JUVENTUS — LECCE SKY

27/06/2020 Sabato 17.15 BRESCIA — GENOA SKY

27/06/2020 Sabato 19.30 CAGLIARI — TORINO SKY

27/06/2020 Sabato 21.45 LAZIO — FIORENTINA DAZN

28/06/2020 Domenica 17.15 MILAN — ROMA DAZN

28/06/2020 Domenica 19.30 NAPOLI — SPAL SKY

28/06/2020 Domenica 19.30 SAMPDORIA — BOLOGNA SKY

28/06/2020 Domenica 19.30 SASSUOLO — HELLAS VERONA DAZN

28/06/2020 Domenica 19.30 UDINESE — ATALANTA SKY

29a giornata

30/06/2020 Martedì 19.30 TORINO-LAZIO SKY

30/06/2020 Martedì 21.45 GENOA – JUVENTUS SKY

01/07/2020 Mercoledì 19.30 BOLOGNA-CAGLIARI SKY

01/07/2020 Mercoledì 19.30 INTER – BRESCIA DAZN

01/07/2020 Mercoledì 21.45 FIORENTINA – SASSUOLO SKY

01/07/2020 Mercoledì 21.45 HELLAS VERONA – PARMA SKY

01/07/2020 Mercoledì 21.45 LECCE – SAMPDORIA DAZN

01/07/2020 Mercoledì 21.45 SPAL – MILAN SKY

02/07/2020 Giovedì 19.30 ATALANTA – NAPOLI DAZN

02/07/2020 Giovedì 21.45 ROMA – UDINESE SKY

30a giornata

04/07/2020 Sabato 17.15 JUVENTUS – TORINO SKY

04/07/2020 Sabato 19.30 SASSUOLO – LECCE SKY

04/07/2020 Sabato 21.45 LAZIO – MILAN DAZN

05/07/2020 Domenica 17.15 INTER – BOLOGNA DAZN

05/07/2020 Domenica 19.30 BRESCIA – HELLAS VERONA SKY

05/07/2020 Domenica 19.30 CAGLIARI – ATALANTA SKY

05/07/2020 Domenica 19.30 PARMA – FIORENTINA SKY

05/07/2020 Domenica 19.30 SAMPDORIA – SPAL DAZN

05/07/2020 Domenica 19.30 UDINESE – GENOA SKY

06/07/2020 Domenica 21.45 NAPOLI – ROMA’ SKY

31a giornata

07/07/2020 Martedì 19.30 LECCE-LAZIO SKY

07/07/2020 Martedì 21.45 MILAN – JUVENTUS• DAZN

08/07/2020 Mercoledì 19.30 FIORENTINA-CAGLIARI SKY

08/07/2020 Mercoledì 19.30 GENOA – NAPOLI SKY

08/07/2020 Mercoledì 21.45 ATALANTA- SAMPOORIA SKY

08/07/2020 Mercoledì 21.45 BOLOGNA – SASSUOLO SKY

08/07/2020 Mercoledì 21.45 ROMA – PARMA DAZN

08/07/2020 Mercoledì 21.45 TORINO – BRESCIA SKY

09/07/2020 Giovedì 19.30 SPAL – UDINESE DAZN

09/07/2020 Giovedì 21.45 HELLAS VERONA – INTER SKY

32a giornata

11/07/2020 Sabato 17.15 LAZIO – SASSUOLO SKY

11/07/2020 Sabato 19.30 BRESCIA-ROMA SKY

11/07/2020 Sabato 21.45 JUVENTUS – ATALANTA DAZN

12/07/2020 Domenica 17.15 GENOA – SPAL DAZN

12/07/2020 Domenica 19.30 CAGLIARI – LECCE SKY

12/07/2020 Domenica 19.30 FIORENTINA – HELLAS VERONA DAZN

12/07/2020 Domenica 19.30 PARMA – BOLOGNA SKY

12/07/2020 Domenica 19.30 UDINESE – SAMPDORIA SKY

12/07/2020 Domenica 21.45 NAPOLI – MILAN SKY

13/07/2020 Lunedì 21.45 INTER – TORINO SKY

33a giornata

14/07/2020 Martedì 21.45 ATALANTA – BRESCIA SKY

15/07/2020 Mercoledì 19.30 BOLOGNA – NAPOLI DAZN

15/07/2020 Mercoledì 19.30 MILAN-PARMA SKY

15/07/2020 Mercoledì 19.30 SAMPDORIA – CAGLIARI SKY

15107/2020 Mercoledì 21.45 LECCE – FIORENTINA DAZN

15/07/2020 Mercoledì 21.45 ROMA – HELLAS VERONA SKY

15/07/2020 Mercoledì 21.45 SASSUOLO – JUVENTUS SKY

15/07/2020 Mercoledì 21.45 UDINESE – LAZIO SKY

16/07/2020 Giovedì 19.30 TORINO – GENOA SKY

16/07/2020 Giovedì 21.45 SPAL – INTER DAZN

34a giornata

18/07/2020 Sabato 17.15 HELLAS VERONA – ATALANTA SKY

18/07/2020 Sabato 19.30 CAGLIARI – SASSUOLO SKY

18/07/2020 Sabato 21.45 MILAN – BOLOGNA DAZN

19/07/2020 Domenica 17.15 PARMA – SAMPDORIA DAZN

19107/2020 Domenica 19.30 BRESCIA-SPAL SKY

19/07/2020 Domenica 19.30 FIORENTINA – TORINO DAZN

19/07/2020 Domenica 19.30 GENOA – LECCE SKY

19/07/2020 Domenica 19.30 NAPOLI – UDINESE SKY

19/07/2020 Domenica 21.45 ROMA – INTER SKY

20/07/2020 Lunedì 21.45 JUVENTUS – LAZIO SKY

35a giornata

21/07/2020 Martedì 19.30 ATALANTA – BOLOGNA SKY

21/07/2020 Martedì 21.45 SASSUOLO – MILAN SKY

22/07/2020 Mercoledì19.30 PARMA – NAPOLI OAZN

22/07/2020 Mercoledì21.45 INTER – FIORENTINA SKY

22/07/2020 Mercoledì21.45 LECCE – BRESCIA SKY

22/07/2020 Mercoledì21.45 SAMPDORIA – GENOA SKY

22/07/2020 Mercoledì21.45 SPAL – ROMA DAZN

23/07/2020 Mercoledì21.45 TORINO – HELLAS VERONA SKY

23/07/2020 Giovedì 19.30 UDINESE – JUVENTUS SKY

23/07/2020 Giovedì 21.45 LAZIO-CAGLIARI DAZN

Dove vedere la Serie A in tv e streaming

Dove vedere le partite della Serie A in tv e live streaming? Tutte le partite saranno visibili, come prima della emergenza Covid, tramite Sky Sport e Dazn. Sarà quindi necessario sottoscrivere (se non ne siete già in possesso) un abbonamento alla tv satellitare per assistere dal vivo ai vari match. Le partite saranno visibili anche in live stremaing tramite la piattaforma SkyGo e NowTv.

