Argentina Australia diretta LIVE: aggiornamenti in tempo reale

ARGENTINA AUSTRALIA DIRETTA LIVE – Oggi, sabato 3 dicembre 2022, alle ore 20 in Qatar si gioca Argentina Australia, partita valida per gli ottavi di finale dei Mondiali Qatar 2022. TPI seguirà LIVE l’evento con una cronaca testuale. Di seguito tutti gli aggiornamenti in tempo reale:

DIRETTA

52′ – Fischio finale: l’Argentina conquista i quarti di finale, affronterà l’Olanda che ha battuto nel pomeriggio gli Stati Uniti

49′ – Rayan para un tiro di Lautaro Martinez, Messi non riesce a coordinarsi per il tap-in a porta sguarnita

47′ – Messi sfiora l’incrocio con un sinistro a giro dal limite

45′ – Concessi 7 minuti di recupero

43′ – Errore davanti al portiere di Lautaro Martinez, servito perfettamente da Messi: l’Argentina fallisce il colpo del k.o. e tiene in vita la partita

35′ – Clamorosa occasione per il pareggio dell’Australia, con Behich che salta in slalom diversi avversari ma non riesce a battere a rete da posizione favorevole

31′ – GOL! L’Australia accorcia le distanze con un tiro di Goodwin deviato da Enzo Fernandez

20′ – Grande occasione per Alvarez, che non riesce a impattare un cross di Messi e sfiora il 3-0

11′ – GOL! Julian Alvarez raddoppia per l’Argentina approfittando di uno svarione del portiere australiano

7′ – Messi prova il raddoppio col sinistro, parata di Ryan

1′ – Inizia il secondo tempo di Argentina-Australia

SECONDO TEMPO

41′ – Messi resta a terra dopo un contatto: sembra non sia nulla di grave

35′ – GOL! Messi porta in vantaggio l’Argentina nel giorno della sua millesima presenza da professionista

25′ – L’Australia cerca di prendere campo, ma senza precisione nei passaggi

17′ – Gomez prova un tiro dalla distanza ma finisce alto

15′ – Ammonito Irvine per un fallo a centrocampo.

1′ – Fischio d’inizio: è cominciata Argentina-Australia

Formazioni

Le formazioni di Argentina Australia, partita valida per gli ottavi di finale dei Mondiali di Qatar 2022:

Argentina (4-3-3): E. Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Acuna; De Paul, Enzo Fernandez;, Mac Allister; Gomez, Alvarez, Messi. CT: Scaloni

Australia (4-3-3): Ryan; Degenek, Souttar, Rowles, Behich; Leckie, Mooy, Irvine, Baccus; McGree, Duke. CT: Arnold

Streaming e tv

Dove vedere Argentina Australia in diretta tv e live streaming? La partita tra Argentina e Australia andrà in onda in diretta esclusiva in chiaro (gratis) su Rai 1 con calcio d’inizio fissato alle ore 20 di oggi, sabato 3 dicembre 2022. Previsto ampio pre e post partita. Vi ricordiamo inoltre che tutte le 64 gare del Mondiale Fifa di Qatar 2022 saranno visibili in chiaro: 28 su Rai 1, le altre su Rai 2, Rai 3 o Rai Sport. Non solo tv. Sarà possibile seguire Argentina Australia anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone tramite la connessione internet.

IL CALENDARIO DEL MONDIALE; DOVE VEDERE TUTTE LE PARTITE