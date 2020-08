Windstorm – Liberi nel vento: la trama del film su Canale 5

Windstorm – Liberi nel vento è il film in onda stasera, 17 agosto 2020, in prima serata dalle 21.20 su Canale 5. Una pellicola del 2013 diretta da Katja von Garnier e che si ispira al romanzo “Ostwind – Zusammen sind wir frei” scritto da Carola Wimmer. Ma qual è la trama e di cosa parla il film Windstorn -Liberi nel vento? Scopriamolo insieme.

Tutto quello che c’è da sapere su Windstorm – Liberi nel vento

Trama

Il film racconta la storia di una ragazza, Mika, che è stata bocciata a scuola e viene costretta dai suoi genitori a saltare il campeggio passando l’estate presso la fattoria della sua severa nonna, lontana da ogni tipo di svago e obbligata ad andare alla scuola di equitazione della nonna per tutta l’estate. In questa circostanza scoprirà non solo che è un’ottimo fantino, ma che in realtà riesce a parlare la lingua dei cavalli.

Alla fattoria Mika, secondo la trama del film, conosce il giovane stalliere Sam, ma soprattutto Windstorm, un timido stallone che non erano riuscite a domare neanche la cavallerizza Michelle, né la nonna di Mika e, per questo motivo, destinato al macello. Tra il cavallo e Mika nascerà un grande rapporto, cosa che le permetterà di domarlo e di avere successo dopo tanti fallimenti da parte di altri fantini che c’avevano provato. Grazie a questa strana amicizia la protagonista del film Windstorm scopre di poter parlare con i cavalli. Pronta a tutto pur di salvare l’amico dalla terribile sorte che lo attende, l’adolescente decide di prendere lezioni d’equitazione e di partecipare al prossimo torneo di salto a ostacoli per dimostrare a tutti il reale valore del suo fidato compagno, e anche il suo. Windstorm Liberi nel vento streaming e tv Dove vedere Windstorm – Liberi nel vento in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – lunedì 17 agosto 2020 – alle ore 21,20 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

Potrebbero interessarti La mossa del cavallo – C’era una volta Vigata streaming e tv: dove vedere il film La mossa del cavallo: la storia vera che ha ispirato Camilleri La mossa del cavallo – C’era una volta Vigata: trama, cast e streaming del film