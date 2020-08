Windstorm – Liberi nel vento: trama, cast e streaming del film

Questa sera, lunedì 17 agosto 2020, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda Windstorm – Liberi nel vento, film del 2013 (titolo originale: Ostwind – Grenzenlos Frei) diretto dalla regista Katja von Garnier; il soggetto è tratto dal romanzo “Ostwind – Zusammen sind wir frei” di Carola Wimmer. Ma qual è la trama? E il cast completo? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

La quattordicenne Mika è stata bocciata a scuola e viene costretta dai suoi genitori ad andare alla scuola di equitazione di sua nonna per tutta l’estate. Qui conosce lo stalliere Sam, ma soprattutto Windstorm, un timido stallone che non erano riuscite a domare neanche la cavallerizza Michelle, né la nonna di Mika. La ragazza si intrufola di notte nella stalla di Windstorm. Tra i due si sviluppa così una strana amicizia dato anche che Mika scopre di poter parlare con i cavalli…

La trama completa

Windstorm – Liberi nel vento: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Windstorm – Liberi nel vento, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Hanna Binke: Mika Schwarz

Nina Kronjäger: Elisabeth Schwarz

Jürgen Vogel: Philipp Schwarz

Cornelia Froboess: Maria Kaltenback

Marvin Linke: Sam

Marla Menn: Michelle

Tilo Prückner: Kaan

Detlev Buck: dottor Anders

Amber Bongard: Fanny

Henriette Morawe: Tinka

Curiosità e trailer

Il film, che dura 105 minuti, ha avuto tre sequel:

Windstorm – Contro ogni regola (2015)

Windstorm – Ritorno alle origini (2017)

Windstorm – Il vento sta cambiando (2019)

Il film è uscito nei cinema di Austria e Germania nel 2013, incassando circa 6,6 milioni di dollari. Di seguito il trailer del film:

Streaming e tv

Dove vedere Windstorm – Liberi nel vento in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – lunedì 17 agosto 2020 – alle ore 21,20 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

Potrebbero interessarti La mossa del cavallo – C’era una volta Vigata streaming e tv: dove vedere il film La mossa del cavallo: la storia vera che ha ispirato Camilleri La mossa del cavallo – C’era una volta Vigata: trama, cast e streaming del film