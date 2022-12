Chi è Will, cantante in gara a Sanremo Giovani 2022

Chi è Will, cantante in gara a Sanremo Giovani 2022? Si tratta di un brillante cantautore, il cui vero nome è William Busetti, che accede alla finalissima di Sanremo Giovani con il brano “Le cose più importanti”. Si giocherà quindi questa grande opportunità per arrivare tra i Big di Sanremo 2023. I sei vincitori di questa sera, 16 dicembre, approderanno infatti all’Ariston. Classe 1999, Will nasce a Vittorio Veneto e trascorre la sua adolescenza a Soligo. Inizia a giocare a calcio ma presto la sua più grande passione diventa la musica.

Inizia a scrivere i primi testi, ispirato soprattutto dalle canzoni rap italiane. Alla fine del 2019 pubblica i suoi primi brani su YouTube seguiti da un EP. Arrivano poi tre singoli e nel 2020 partecipa a X Factor. Will alle Auditions ha grande successo con il suo inedito Estate, arrivando a superare i 30 milioni di stream totali solo su Spotify, conquistando anche la cover della playlist “Generazione Z” dedicata alle giovani promesse della musica italiana.

Dopo questo successo Will ha iniziato un tour. A giugno di quest’anno pubblica il suo primo Ep “Chi sono veramente”. Ora la grande occasione di farsi conoscere dal grande pubblico con la finale di Sanremo Giovani 2022. “Sono felicissimo finalmente di incontrare il pubblico e suonare dal vivo. Sto preparando un live con band dal vivo, ci tengo che a parlare siano la musica e le emozioni”, ha detto Will. Ed ha aggiunto poi: “Spero di instaurare un dialogo con il mio pubblico. Sono stati anni intensi e non vedo l’ora di far sentire la mia voce per ricambiare tutto l’affetto di coloro che mi hanno sempre sostenuto fin qui”.

