Volevo fare la rockstar, le anticipazioni della quinta puntata del 27 novembre su Rai 2

Mercoledì 27 novembre 2019 andrà in onda in prima serata su Rai 2 una nuova puntata di Volevo fare la rockstar, fiction di Rai 2 con protagonista Valentina Bellè nei panni di Olivia, giovane ragazza madre con un grande sogno nel cassetto: quello di diventare una rockstar.

Dopo essere rimasta incinta molto giovane ed essere diventata madre di due gemelle, Olivia sta cercando di riscattarsi, di vivere quella parte di vita che ha dovuto “mettere in pausa” al fine di stare vicino alle bambine, che ha dovuto crescere da sola. Per garantire loro e a suo fratello minore Eros tutti i bisogni, infatti, la giovane ha dovuto iniziare molto presto a lavorare e, come se non bastasse, anche il suo percorso sentimentale non è stato dei più facili.

Nel corso della quinta puntata di mercoledì prossimo, 27 novembre 2019, i fan di questa nuova serie tv ispirata al blog di Valentina Santandrea potranno gustarsi il nono e decimo episodio. Che cosa succederà? Quali saranno le nuove vicende di Olivia e della famiglia Mazzucato? Mentre aspettiamo il nuovo appuntamento su Rai 2 vediamo qualche anticipazioni.

Tutto quello che c’è da sapere sulla fiction Volevo fare la rockstar

Cosa succede nella quinta puntata

Volevo fare la rockstar anticipazioni – Nell’ottavo episodio, intitolato “Presente!”, vedremo Daniela prendersi una bella cotta per Francesco, mentre invece Eros avrà qualche problema a livello sentimentale. Sente il bisogno di raccontare la verità a Martina ma è ancora molto combattuto se parlare o meno, e questo lo manderà in crisi.

Il cast completo della serie Volevo fare la rockstar

Viola, alla ricerca di suo padre, troverà una pista da battere, mentre dall’altra parte Emma continuerà ad essere presa dalle questioni legate alla villa.

La trama di Volevo fare la rockstar

Nell’episodio successivo invece – intitolato “Scelte difficili” – Olivia riuscirà a capire quello che prova, riuscendo così a sbloccare la sua situazione; se non fosse che un’ombra dal passato arriverà per rigettarla nel caos mentale.

Potrebbero interessarti Oltre la soglia, le anticipazioni della quarta puntata in onda su Canale 5 il 27 novembre Volevo fare la rockstar, anticipazioni quarta puntata del 20 novembre su Rai 2 Una serata di stelle per il Bambino Gesù, tutti gli ospiti della serata benefica di Rai 1

Martina invece riuscirà a scoprire cosa le nasconde Eros e quest’ultimo dovrà quindi porre rimedio a una situazione delicata. Le due sorelle, Viola ed Emma, avranno invece una grossa discussione che le porterà addirittura a dividere la stanza. Una notizia inaspettata, però, è in arrivo: le costringerà a fare pace?

Appuntamento dunque su Rai 2 con la serie Volevo fare la rockstar stasera, mercoledì 20 novembre 2019 in prima serata dalle 21.20.