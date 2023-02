Vivere: il testo della canzone cantata da Levante e Renzo Rubino a Sanremo 2023

Qual è il testo della canzone Vivere cantata da Levante e Renzo Rubino durante la serata cover (la quarta) del Festival di Sanremo 2023 in onda stasera, venerdì 10 febbraio? Di seguito tutte le parole del brano:

Vivere

È passato tanto tempo

Vivere

È un ricordo senza tempo

Vivere

È un po’ come perder tempo

Vivere e sorridere

Vivere

È passato tanto tempo

Vivere

È un ricordo senza tempo

Vivere!

È un po’ come perder tempo

Vivere e sorridere dei guai

Così come non hai fatto mai

E poi pensare che domani sarà sempre meglio

Oggi non ho tempo

Oggi voglio stare spento

Vivere

E sperare di star meglio

Vivere

E non essere mai contento

Vivere

Come stare sempre al vento

Vivere, come ridere

Vivere (vivere)

Anche se sei morto dentro

Vivere (vivere)

E devi essere sempre contento

Vivere (vivere)

È come un comandamento

Vivere o sopravvivere

Senza perdersi d’animo mai

E combattere e lottare contro tutto contro

Oggi non ho tempo

Oggi voglio stare spento

Vivere, vivere (vivere)

E sperare di star meglio

Vivere, vivere (vivere)

E non essere mai contento

Vivere, vivere (vivere)

E restare sempre al vento a

Vivere e sorridere dei guai

Proprio come non hai fatto mai

E pensare che domani sarà sempre meglio

Streaming e tv

Abbiamo visto il testo di Vivere, ma dove vedere il Festival di Sanremo 2023 in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 7 all’11 febbraio 2023 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2023 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.