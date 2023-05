Vivere non è un gioco da ragazzi: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Stasera, lunedì 15 maggio 2023, alle ore 21,30, su Rai 1 va in onda la prima puntata di Vivere non è un gioco da ragazzi, nuova serie tv che vede al centro un gruppo di adolescenti alle prese con un dramma e con le conseguenze delle loro azioni, ma è anche la storia dei loro genitori e della difficoltà di comunicazione tra generazioni differenti. A dirigere la serie c’è Rolando Ravello, già dietro la macchina da presa per Immaturi-La serie e Tutta colpa di Freud-La serie. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel corso della prima puntata conosceremo Lele, un ragazzo di Bologna di umili origini, che vive in periferia con la famiglia e che frequenta un liceo del centro con i figli dei ricchi. Il padre, un artigiano, è stato truffato da un imprenditore senza scrupoli e la paghetta del ragazzo è bassa. Lui, innamorato di Serena, cercherà di attirare la sua attenzione e per uscire con la giovane inizierà a spacciare droga perché non ha soldi per le serate. Una sera, però, Lele dà una ‘pasticca’ al suo amico Mirco, che viene trovato morto. Il ragazzo si sente un assassino, vorrebbe confessare tutto, ma Pigi, figlio di un penalista, lo convince a non farlo. Intanto, il commissario Saguatti, interpretato da Claudio Bisio, cercherà di indagare e fare chiarezza.

Cast

Abbiamo visto la trama della prima puntata di Vivere non è un gioco da ragazzi, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Rai 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: