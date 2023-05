Vivere non è un gioco da ragazzi: trama, cast, location, quante puntate e streaming

Da lunedì 15 maggio 2023, alle ore 21,30, su Rai 1 va in onda Vivere non è un gioco da ragazzi, nuova serie tv che vede al centro un gruppo di adolescenti alle prese con un dramma e con le conseguenze delle loro azioni, ma è anche la storia dei loro genitori e della difficoltà di comunicazione tra generazioni differenti. A dirigere la serie c’è Rolando Ravello, già dietro la macchina da presa per Immaturi-La serie e Tutta colpa di Freud-La serie. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il 18enne Lele, bravo ragazzo di umili origini, frequenta il liceo con i figli dell’élite bolognese ed è innamorato di Serena, bellissima, intelligente e perfetta reginetta della scuola. Invitato una sera in discoteca da Serena e dal suo gruppo di amici, Lele per fare colpo su di lei prende una pasticca di Mdma. Risucchiato nel mondo delle discoteche e della droga, Lele rimane però presto senza soldi e, per continuare a frequentare Serena, si ritrova a comprare le pasticche nel suo quartiere e a rivenderle in discoteca al doppio del prezzo.

Una sera vende una pasticca al suo amico Mirco, che viene trovato morto il giorno dopo proprio a causa della droga. Per Lele, corroso dai sensi di colpa perché convinto di essere l’assassino di Mirco, inizia un calvario che stravolge il rapporto con Pigi, suo migliore amico, con Serena e con i genitori.

Anche il resto del gruppo, legato da un patto di omertà volto a custodire il segreto sull’uso di droghe, vive una profonda crisi che porta ciascun membro a fare i conti con la verità e con i propri fantasmi interiori. Dopo molte vicissitudini, dolori e scoperte, Lele decide di liberarsi dal peso delle menzogne e del senso di colpa. Perciò confessa tutto prima al padre Marco e poi al poliziotto Saguatti. La sua confessione scatenerà una sorta di “epidemia di verità” che porta tutti i principali personaggi a fare i conti con i propri segreti.

Vivere non è un gioco da ragazzi: il cast

Abbiamo visto la trama di Vivere non è un gioco da ragazzi, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Riccardo De Rinaldis Santorelli: Lele

Matilde Benedusi: Serena

Pietro De Nova: Pigi

Alessia Cosmo: Patti

Luca Geminiani: Spinoza

Simone Baldasseroni: Ruggine

Tommaso Donadoni: Mirco

Francesco Mastrorilli: Caminito

Samuele Brighi: Spazzola

Francesco Morelli: Pizzi

Nicole Grimaudo: Anna

Stefano Fresi: Marco

Claudio Bisio: Saguatti

Lucia Mascino: Monica

Fausto Sciarappa: Claudio

Fabrizia Sacchi: Angela

Jerry Mastrodomenico: Renzo

Stefano Pesce: Magnani

Carlotta Miti: mamma di Pigi

Francesca Castaldi: mamma di Patti

Anna Redi: prof. Palmieri

Ginevra Culini: Linda

Location

Dove è stata girata (location) Vivere non è un gioco da ragazzi? La location principale della serie tv è la città di Bologna dove sono ambientate anche le varie vicende dei personaggi. La fiction ha avuto il sostengo dell’Emilia Romagna Film Commission.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Vivere non è un gioco da ragazzi? In tutto andranno in onda sei episodi divisi in tre puntate. La Rai ha infatti deciso di mandare in onda i vari episodi due alla volta. La prima puntata andrà in onda lunedì 15 maggio 2023; la terza lunedì 29 maggio 2023. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: lunedì 15 maggio 2023

Seconda puntata: lunedì 22 maggio 2023

Terza puntata: lunedì 29 maggio 2023

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Vivere non è un gioco da ragazzi? Ogni episodio avrà una durata di circa 50 minuti, l’intera puntata sarà quindi di circa 100 minuti (pause pubblicitarie escluse).

Streaming e tv

Dove vedere Vivere non è un gioco da ragazzi in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il lunedì sera alle ore 21,30 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.