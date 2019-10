Vincenzo Mollica in pensione, Fiorello protesta: “Sanremo non può cominciare senza di lui”

Vincenzo Mollica va in pensione. L’inviato del Tg1 si prepara a dare il suo addio al piccolo schermo, e ai tanti italiani che in tutti questi anni hanno apprezzato il suo stile, fatto di giudizi e commenti quasi sempre positivi e ricchi di superlativi.

A dare per primo la notizia è stato il quotidiano Il Tempo, secondo cui il suo ultimo giorno di lavoro sarà il 27 gennaio del 2020, e quindi proprio pochi giorni prima l’inizio del Festival di Sanremo 2020. Mollica nella sua lunga carriera è stato uno dei simboli della kermesse musicale, con i suoi collegamenti dal balconcino dell’Ariston dal quale intervistava i conduttori e gli ospiti a pochi istanti dall’inizio della serata.

Collegamenti con il Tg 1 che hanno segnato pagine importanti della storia del giornalismo televisivo. Per Vincenzo Mollica l’ultimo grande impegno prima della pensione sarà il centenario di Federico Fellini. Quest’anno dunque, salvo cambiamenti clamorosi, l’inviato del Tg 1 non sarà a Sanremo per la 70esima edizione del Festival, condotta da Amadeus.

In tutti questi anni il giornalista è stato un po’ un fil rouge per tutti gli appassionati che seguivano Sanremo, e che apprezzavano i toni e i modi garbati di Mollica, un simbolo con le sue interviste dal balconcino del Teatro Ariston e con i suoi collegamenti ogni serata con il Tg 1 delle 20.

Amadeus vuole Lady Gaga a Sanremo

Vincenzo Mollica pensione, la proposta di Fiorello

Tanti i personaggi dello spettacolo che hanno appreso con clamore la notizia del pensionamento di Mollica. Su tutti il suo amico Fiorello, protagonista di molte sue interviste, che su Instagram ha commentato: “Sanremo non può cominciare senza il mitico ‘Balconcino’ di Vincenzo Mollica!!! Si faccia qualcosa. ( contratto di consulenza esterna?)”.

Tanti i commenti che hanno accolto con entusiasmo la proposta dello show-man, tra cui anche Gigi d’Alessio. Un’ennesima dimostrazione d’affetto trasversale nei confronti del giornalista, negli ultimi anni gravato da una malattia agli occhi che come lui stesso ha raccontato lo ha reso di fatto non vedente. Mollica, 76 anni, ha inoltre il morbo di Parkinson.

Nonostante questo ha continuato fino all’ultimo a lavorare, realizzando per il Tg 1 vari servizi di musica, cinema, fumetti e libri. Chissà che alla fine la Rai non prenda in considerazione la proposta di Fiorello e non trovi così il modo di permettere a Mollica di essere presente comunque a Sanremo 2020.