Via del Campo: il testo della canzone cantata da Madame ed Izi a Sanremo 2023

Qual è il testo della canzone Via del Campo cantata da Madame ed Izi durante la serata cover (la quarta) del Festival di Sanremo 2023 in onda stasera, venerdì 10 febbraio? Di seguito tutte le parole del brano:

Via del Campo, c’è una graziosa

Gli occhi grandi color di foglia

Tutta notte sta sulla soglia

Vende a tutti la stessa rosa

Via del Campo, c’è una bambina

Con le labbra color rugiada

Gli occhi grigi come la strada

Nascon fiori dove cammina

Via del Campo, c’è una puttana

Gli occhi grandi color di foglia

Se di amarla ti vien la voglia

Basta prenderla per la mano

E ti sembra di andar lontano

Lei ti guarda con un sorriso

Non credevi che il paradiso

Fosse solo lì al primo piano

Via del Campo, ci va un illuso

A pregarla di maritare

A vederla salir le scale

Fino a quando il balcone è chiuso

Ama e ridi se amor risponde

Piangi forte se non ti sente

Dai diamanti non nasce niente

Dal letame nascono i fior

Dai diamanti non nasce niente

Dal letame nascono i fior

Streaming e tv

Abbiamo visto il testo di Via del Campo, ma dove vedere il Festival di Sanremo 2023 in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 7 all’11 febbraio 2023 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2023 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.