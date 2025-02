Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata dell’8 febbraio 2025 su Canale 5

Oggi, sabato 8 febbraio 2025, alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda sabato 8 febbraio 2025 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

A Verissimo gli splendidi 60 anni di Emanuela Folliero, in studio con il figlio Andrea. In esclusiva, la dolorosa verità di Simona Guatieri sul tradimento dell’ex marito, il calciatore Keita Baldé. E ancora, i 40 anni di carriera di Dario Ballantini, Rebecca Staffelli, ospite con la mamma Matilde e il percorso di vita, tra gioie e dolori, di Bernardo Cherubini, concorrente eliminato da “Grande Fratello” e fratello di Lorenzo Jovanotti. Infine, l’amore ritrovato di una coppia molto amata di “Uomini e Donne”, quella formata da Raffaella e Brando.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – sabato 8 febbraio 2025 – di Verissimo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.