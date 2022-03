Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 19 marzo 2022 su Canale 5

Oggi, sabato 19 marzo 2022, alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda sabato 19 marzo 2022 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Come sempre il talk show di Canale 5 manterrà inalterata la sua formula caratterizzata dal racconto di storie emotivamente coinvolgenti e di interviste esclusive ai personaggi del mondo dello spettacolo, del cinema, dello sport e della società. Tra gli ospiti di oggi, sabato 19 marzo 2022, Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta. I due ballerini professionisti e volti di Amici, fidanzati insieme, presto diventeranno genitori per la prima volta. E ancora Mirko e Valerio, i giovanissimi violinisti fenomeno, che con la loro musica hanno conquistato perfino i Coldplay. Anna Tatangelo protagonista su Canale 5 con la seconda edizione di “Scene da un matrimonio”. Barù Gaetani, esperto di enologia, nipote di Costantino della Gherardesca e terzo classificato al Grande Fratello Vip, un’esperienza da vero e proprio outsider. E infine nel salotto di Silvia Toffanin la simpatia di Giucas Casella, Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. L’ex nuotatore e la ‘principessa’ quarta classificata nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip saranno in trasmissione per la prima volta insieme. Nel corso della nuova intervista di coppia, i due ‘gieffini’ parleranno della loro esperienza nella casa di Cinecittà e del loro amore fuori dal programma.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – sabato 19 marzo 2022 – di Verissimo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.