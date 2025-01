Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 18 gennaio 2025 su Canale 5

Oggi, sabato 18 gennaio 2025, alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda sabato 18 gennaio 2025 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Memo Remigi, sarà protagonista di un’intensa intervista in cui ripercorrerà i momenti più significativi della sua vita.

In studio, il percorso interiore di Malena, oggi solo Filomena Mastromarino, che l’ha portata a intraprendere una nuova strada lontano dal mondo della pornografia. A Verissimo, inoltre, la simpatia dell’attore Francesco Paolantoni e la voce di Giordana Angi, artista nata ad “Amici”, che in pochi anni ha conquistato il successo anche a livello internazionale.

Spazio, poi, a una coppia sempre più unita e innamorata, quella formata da Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, in studio con la loro piccola Camilla. Infine, sarà ospite del talk Jessica Morlacchi, l’ex concorrente di “Grande Fratello” al centro di alcune polemiche per il suo comportamento all’interno della casa.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – sabato 18 gennaio 2025 – di Verissimo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.