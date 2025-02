Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 9 febbraio 2025 su Canale 5

Oggi, domenica 9 febbraio 2025, alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda domenica 9 febbraio 2025 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Silvia Toffanin accoglierà Sabrina Salerno, per parlare del periodo complicato che ha affrontato. Barbara Lombardo, ricorderà con commozione suo marito, il grande Totò Schillaci, scomparso a settembre, a soli 59 anni, per un male incurabile. In studio, il carisma della storica opinionista di “Uomini e Donne” Tina Cipollari, tornata sul trono del dating show di Maria De Filippi per cercare un nuovo amore. Inoltre, intenso ritratto per Mauro Coruzzi, in arte Platinette, colpito nel marzo del 2023 da un attacco ischemico. E ancora, la storia d’amore e di danza tra la ballerina Anbeta Toromani e il compagno Alessandro Macario. Infine, sarà ospite Ilaria Galassi, l’ex ragazza di “Non è la Rai” che, dopo cinque mesi, ha scelto di tornare dai suoi affetti e lasciare la casa del “Grande Fratello”.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – domenica 9 febbraio 2025 – di Verissimo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.