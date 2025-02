Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 2 febbraio 2025 su Canale 5

Oggi, domenica 2 febbraio 2025, alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda domenica 2 febbraio 2025 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Silvia Toffanin accoglie una grande amica di Verissimo, Eleonora Giorgi, che con la sua serenità e coraggio nell’affrontare il capitolo più duro della sua vita, è un esempio di forza e di speranza. In studio, il rapporto speciale che lega Orietta Berti e Fabio Rovazzi, tra i super giurati del talent “Io Canto Senior”. Inoltre, la grinta della showgirl Federica Nargi, il percorso di vita di Eva Henger, Manuela Arcuri con suo figlio Mattia e il racconto di Luca Calvani, concorrente eliminato da “Grande Fratello”.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – domenica 2 febbraio 2025 – di Verissimo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.