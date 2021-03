Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 20 marzo 2021 su Canale 5

Anche questo sabato, 20 marzo 2021, torna l’appuntamento con Verissimo, il talk show più seguito del weekend su Canale 5 guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda sabato 19 marzo 2021, dalle ore 16 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Nel nuovo appuntamento del programma di Silvia Toffanin si parlerà di tanti temi diversi con tante ospiti. In primis Elisabetta Canalis. La showgirl è potuta tornare in Italia dopo essersi vaccinata contro il Covid-19 negli Stati Uniti, Paese dove ormai vive da parecchi anni insieme alla figlia Skyler Eva e al marito Brian Perry. “Finalmente questo giorno è arrivato, non solo il vaccino, ma anche il richiamo è stato fatto”, ha scritto recentemente in una storia, condividendo il video dell’iniezione. “Sono grata a questo Paese per avermi dato la possibilità di vaccinarmi. Finalmente la prossima settimana potrò riabbracciare mia madre che preferirei potesse essere qui al posto mio in questo momento”, ha aggiunto in un’altra storia.

Poi Ornella Vanoni – un vero mito della musica italiana che con le sue canzoni continua a regalare al pubblico grandi emozioni – e Joaquin Cortes. Ballerino di flamenco di fama internazionale e sex symbol degli anni ‘90, Cortes si è esibito sui palchi più importanti da New York a Mosca. Successivamente sarà il turno di Rula Jebreal. La giornalista si batte da sempre per i diritti delle donne. Celebre il suo discorso a Sanremo 2020 in cui ha parlato della sua difficilissima storia e della mamma Nadia, morta suicida dopo essere stata, per anni, vittima di abusi. Ospite di Verissimo sarà poi Luigi Mastroianni. Classe 1995, Mastroianni lavora come deejay. È diventato noto al pubblico dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne, prima come corteggiatore e poi come tronista. Infine la storia di Maria Giovanna Elmi, uno dei volti più amati del piccolo schermo e per sempre “signorina buonasera”, e l’attore e doppiatore Luca Ward. Questo e tanto altro a Verissimo oggi pomeriggio, 20 marzo 2021, alle ore 16 su Canale 5.

