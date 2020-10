Verissimo, le anticipazioni della puntata in onda il 10 ottobre 2020 su Canale 5

Anche questo sabato, 10 ottobre 2020, torna l’appuntamento con Verissimo, il talk show più seguito del weekend su Canale 5 guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda sabato 10 ottobre 2020, dalle ore 16:00 su Canale 5.

Verissimo, le anticipazioni: gli ospiti

Tantissimi ospiti anche oggi nello studio di Verissimo. Si parte con Can Yaman, l’amatissimo attore che recita nella serie turca Daydreamer in onda su Canale 5 (e che del resto precede Verissimo il sabato pomeriggio) che si concederà una lunga intervista esclusiva con la Toffanin, raccontando che sì, è single, e che ha intenzione di girare un film con Ferzan Ozpetek. “Ho incontrato a Roma il regista Ferzan Özpetek ed è stato molto simpatico. Ci siamo sentiti molte volte per telefono ma non c’eravamo mai visti dal vivo. Speriamo di poter fare qualcosa di bello insieme, magari un film. C’è l’intenzione e la volontà di farlo ma per il momento non si può dire niente, è ancora presto”, ha raccontato il giovane attore.

Chi è Can Yaman, l’attore di Daydreamer

Un altro ospite della giornata è Gerry Scotti che presto diventerà nonno. “Mio figlio Edoardo, durante il lockdown, ha fatto con sua moglie quello che probabilmente hanno fatto molti italiani: ha cercato e voluto un figlio”, ha spiegato il conduttore di Chi vuol essere milionario, in attesa di una nipotina.

Ci sarà anche Ezio Gregio a Verissimo, protagonista del nuovo film “Lockdown all’italiana” diretto da Enrico Vanzina e che ha già scatenato diverse polemiche. Vedremo anche Lorella Cuccarini nel salotto della Toffanin, che spiegerà come sono andate realmente le cose riguardo la mail indirizzata alla Vita in diretta prima di salutare il programma, condotto per tanti anni con Alberto Matano. “La lettera non era rivolta alla stampa o al pubblico. Volevo solo chiarire la mia posizione con i miei collaboratori. Non è stato uno sfogo d’impulso perché ero stata fatta fuori dal programma. Quando scrivo è perché ci sono validi motivi, peso ogni parola. Tutto quello che avete letto, l’ho detto al diretto interessato guardandolo negli occhi. Non mi manca il coraggio di dire quello che penso. Non c’è stato nessuno attacco frontale che non fosse già chiaro a chi doveva sapere”.

Infine vedremo anche la neomamma Cristina Marino, la compagna di Luca Argentero, e anche Michele Morrone, che ha recitato di recente nel film 365 DNI, un film erotico su Netflix. Verissimo vi aspetta su Canale 5 oggi pomeriggio, 10 ottobre 2020, dalle ore 16:00.

