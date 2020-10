Can Yaman ospite a Verissimo: “Sono single e voglio fare un film con Ozpetek”

Questo pomeriggio, 10 ottobre 2020, su Canale 5 è attesa una nuova puntata di Verissimo, il talk show più seguito del fine settimana (insieme a Domenica in) che porta in studio tantissimi ospiti. In particolare, quest’oggi a dialogare con Silvia Toffanin sarà un volto molto amato della televisione di Mediaset e della tv turca: Can Yaman, il protagonista di Daydreamer – Le ali del sogno, siederà nel salotto della Toffanin per raccontare della sua carriera, di progetti futuri e del suo status sentimentale che interessa a tantissime fan della serie.

Chi è Can Yaman, l’attore di Daydreamer

“Ho incontrato Ferzan Özpetek a Roma”

L’attore turco ha raccontato alla Toffanin di aver incontrato l’amatissimo regista di Mine vaganti e La dea fortuna a Roma e di avere in serbo qualche progetto per il futuro. “Ho incontrato a Roma il regista Ferzan Özpetek ed è stato molto simpatico. Ci siamo sentiti molte volte per telefono ma non c’eravamo mai visti dal vivo. Speriamo di poter fare qualcosa di bello insieme, magari un film. C’è l’intenzione e la volontà di farlo ma per il momento non si può dire niente, è ancora presto”.

“Sono single. Demet e io siamo soltanto amici”

Riguardo la vita sentimentale, la Toffanin gli ha chiesto quali fossero i rapporti con la co-protagonista Daydreamer, Demet Özdemir che interpreta Sanem. “Siamo solo amici”, ha spiegato in un perfetto italiano (ha studiato la lingua in un liceo in Turchia). “Lei sul set mi ha aiutato molto. Speriamo di lavorare ancora insieme”. E, a voler precisare, l’attore ha dichiarato: “In questo momento sono single, ma come a tutti, mi piacerebbe avere una relazione. Queste cose non si possono pianificare, anche perché se lo facessi poi tanto la vita mi sorprenderebbe. Sono aperto a tutto”. Can, un giorno, vorrebbe diventare padre, “ma per ora non ci penso”. Can Yaman vi aspetta su Canale 5 questo pomeriggio.

