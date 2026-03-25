Vanina 2: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata, 25 marzo 2026

Questa sera, mercoledì 25 marzo 2026, alle ore 21.40 su Canale 5 va in onda la quarta puntata di Vanina 2 – Un vicequestore a Catania, la fiction con Giusy Buscemi che torna con quattro nuovi episodi. Ma vediamo insieme le anticipazioni della puntata di stasera.

Trama e anticipazioni

Il giovanissimo Thomas Ruscica, uno dei coraggiosi volontari che aiutavano La Barbera a contrastare il racket della droga a Catania, viene trovato brutalmente ucciso nel capanno dello stabilimento balneare in cui lavorava. È una morte che commuove profondamente Vanina e la sua squadra, che avevano avuto modo di conoscere il ragazzo e apprezzarne il percorso di redenzione dalla droga. Per il PM incaricato del caso, la fidanzata di Thomas è la perfetta indiziata. Vanina però non è d’accordo e nemmeno Spanò. La ragazza è la figlioccia della sua ex moglie Rosy e l’uomo ha a cuore il suo caso. Indagando, Vanina scoprirà la verità, insieme al segreto che Thomas aveva tenuto nascosto anche ai suoi affetti più cari. Un segreto il cui disvelamento avrà delle conseguenze anche sulla battaglia di Vanina e Paolo contro Cosa Nostra. I due, costretti di nuovo a collaborare, dovranno fare i conti con le loro scelte e con quei sentimenti che non sembrano ancora del tutto sopiti.

Vanina 2: il cast

Abbiamo visto la trama della quarta puntata di Vanina 2, ma qual è il cast della fiction? La protagonista Vanina Guarrasi è interpretata da Giusy Buscemi. Dopo la sua fuga da Palermo, Vanina ha deciso di fermarsi, di non scappare più e dare finalmente una seconda possibilità alla sua storia d’amore con il magistrato antimafia Malfitano. Vanina, però, vuole anche arrestare il latitante Salvatore Fratta, unico assassino del padre ancora a piede libero.

Giorgio Marchesi è Paolo Malfitano: ha ritrovato finalmente Vanina, la donna della sua vita, con la quale ha condiviso tante battaglie e corso tanti pericoli. Paolo è disposto a lasciare l’antimafia per trasferirsi a Catania e vivere così il loro amore.

Corrado Fortuna dà il volto a Manfredi, veterinario di Catania consapevole che il cuore di Vanina ha scelto Paolo, ma è pronto a fare un passo indietro, a essere per lei un amico, una spalla, un confidente. Claudio Castrogiovanni è l’Ispettore capo Carmelo Spanò, fedelissimo a Vanina, affidabile e intraprendente, coordina la scorta che protegge il “capo”. Nel cast di Vanina 2 troviamo anche: Paola Giannini, Giulio Della Monica, Danilo Arena, Orlando Cinque, Dajana Roncione e Alessandro Lui.